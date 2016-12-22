Евросоюз продлил на год санкции против Крыма

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Главком ВКС уточнил дату первого полета Ту-160М-2

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В Совфеде предупредили об опасности применения С-300 против США в Сирии

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Первый чартерный рейс из Японии на Курилы сорвался из-за погоды

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