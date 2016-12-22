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В Совфеде предупредили об опасности применения С-300 против США в Сирии
Война в Сирии, 10:05
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В Совфеде предупредили об опасности применения С-300 против США в Сирии
ВВС США могут получить ответный удар, поскольку в Сирии размещены как ЗРК С-300 армии Башара Асада, так и российские ЗРК С-400, заявил сенатор Владимир Джабаров. По его словам, уничтожение сирийского самолета коалицией может привести к «большому конфликту»
Зенитно-ракетный комплекс С-300 (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Инцидент со сбитым силами возглавляемой США коалиции самолетом правительственных сил Сирии может привести к ответному удару со стороны ПВО армии Башара Асада. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в ходе беседы с RT.

«Так сбивать воздушные судна недопустимо — получат ответный удар. Там стоят С-300 сирийской армии, наши С-400 стоят, поэтому все это может привести к большому конфликту», — подчеркнул Джабаров. По его словам, конфликт может зайти очень далеко и поэтому необходимо как можно скорее организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич расценил этот эпизод как провокацию, направленную против России. «Однако Россия держит паузу и проявляет незаурядное терпение», — отметил он в разговоре с РБК.

По словам сенатора, настало время «для некого более серьезного разговора» с США. «С учетом наших возможностей и имеющихся договоренностей нужно предупредить, что в случае проявления такой агрессии будет адекватная реакция», — подчеркнул он. Это «мнение человека военного», отметил Клинцевич. Сенатор заявил, что в данном случае должны действовать российские дипломаты, и добавил, что американские военные «всегда предупреждают о таких вещах» по специальным каналам связи.

В воскресенье, 18 июня 2017 года, стало известно, что авиация возглавляемой США международной контртеррористической коалиции сбила на территории Сирии истребитель правительственной армии Башара Асада. Инцидент произошел в населенном пункте Расафа, расположенном в 30 км к югу от Ракки. В Дамаске заявили, что их истребитель в тот момент участвовал в операции против запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), которую проводили в регионе силы ополчения и правительственная армия.

Командование ВС Сирии назвало случившееся «откровенной агрессивной акцией», а также обвинило США в координации с террористами ИГ.

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Политика

Представители коалиции заявили, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», но будут защищать своих партнеров.​ По их словам, сирийский Су-22 был сбит после того, как сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» (СДС) к югу от города Табка, в 40 км от Ракки. Операция, по мнению сил коалиции, была проведена «в соответствии с правилами применения сил и средств и коллективной самообороны партнеров коалиции».

Ранним утром 7 апреля с американских кораблей в Средиземном море были выпущены 59 ракет «Томагавк», которые поразили авиабазу сирийских правительственных сил Шайрат в провинции Хомс. Ракеты были нацелены на взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы. На базе, по данным Пентагона, находились и российские военные. Расположенные в Сирии системы ПВО не оказали никакого противодействия удару американских ВМС.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Совет Федерации , Сирия , С-300
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