Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,90 57,57 EUR Нал. 64,93 64,46 USD Бирж. 57,77 -0,12 EUR Бирж. 64,70 +0,18 USD ЦБ. 57,74 +0,30 EUR ЦБ. 64,46 +0,18 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1822,91 +0,28% РТС 994,38 +0,24% Brent 47,21 -0,17% DJIA 21384,28 +0,11% Nasdaq 6151,76 -0,22% FTSE 7463,54 +0,60%
«Коммерсантъ» узнал детали плана Киева по «реинтеграции» Донбасса
Лента новостей
Наезд на прихожан мечети в Лондоне. Фоторепортаж 07:54, Фотогалерея  Коалиция США заявила о звонке российским военным после атаки в Сирии 07:23, Политика «Коммерсантъ» узнал детали плана Киева по «реинтеграции» Донбасса 07:13, Политика Мэй выразила соболезнования пострадавшим при наезде фургона на толпу 06:29, Общество СМИ рассказали о нападении с ножом после наезда на толпу в Лондоне 06:20, Общество Спецслужбы ликвидировали двоих напавших на курортный комплекс в Мали 05:42, Общество СМИ сообщили о десяти пострадавших при наезде фургона на толпу в Лондоне 04:56, Общество В штате Монтана во время панихиды обрушился дом 04:13, Общество Фургон наехал на толпу пешеходов в Лондоне 03:39, Общество США и Украина выполнят выполнят наблюдательный полет над Россией 03:26, Политика МВД подтвердило лидерство сторонников Макрона на выборах в парламент 03:12, Политика В результате теракта в Бахрейне погиб полицейский 02:30, Общество Спецслужбы освободили 32 заложника из курортного комплекса в Мали 01:32, Общество Совфед заявил о возможном запрете международных наблюдателей на выборах 00:35, Политика Коалиция США сбила самолет армии Асада в Сирии 00:26, Политика Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру на нарушения в Минобрнауки 00:04, Общество Иран нанес удар по террористам в Сирии в ответ на атаку в Тегеране 18 июн, 23:42, Политика Роналду не пришел на пресс-конференцию после ничьей с Мексикой 18 июн, 23:38, Общество Чилийцы обыграли Камерун в матче с двумя отмененными голами 18 июн, 23:01, Спорт Два человека погибли при атаке на курортный комплекс в столице Мали 18 июн, 22:45, Общество Reuters узнал о сделке Lockheed Martin в $37 млрд по продаже истребителей 18 июн, 21:52, Технологии и медиа Экзитполы показали победу партии Макрона во 2 туре парламентских выборов 18 июн, 21:34, Политика Неизвестные напали на курортный комплекс в столице Мали 18 июн, 21:10, Общество Катар продолжит поставлять газ в ОАЭ после разрыва дипотношений 18 июн, 20:42, Экономика Полицейский пострадал при ограблении ювелирного магазина в Волгограде 18 июн, 20:21, Общество Мексика в добавленное время ушла от поражения в матче с Португалией 18 июн, 19:55, Спорт МВД не получало сообщений об угрозах свидетелям ДТП с «пьяным» ребенком 18 июн, 19:46, Общество КНДР обвинила власти США в «ограблении» своих дипломатов в Нью-Йорке 18 июн, 19:20, Политика
«Коммерсантъ» узнал детали плана Киева по «реинтеграции» Донбасса
Украинский кризис, 07:13
0
«Коммерсантъ» узнал детали плана Киева по «реинтеграции» Донбасса
Украинские власти планируют отказаться от проведения АТО на юго-востоке Украины и вместо этого предпримут ряд мер для «реинтеграции» Донбасса. Среди них — введение военного положения, предоставление населению льгот
Донецк, Украина. Апрель 2017 года (Фото: Александр Кравченко / ТАСС)

План реинтеграции территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, который разрабатывает администрация президента Украины Петра Порошенко, предусматривает прекращение «антитеррористической операции» (АТО), введение вместо нее военного положения и «мирную интерграцию» Донбасса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отметили собеседники издания в Верховной Раде, соответствующий законопроект может поступить на рассмотрение парламента уже на этой неделе, в то время, когда украинский лидер будет находиться с официальным визитом в США. Ранее сам Порошенко отмечал, что документ будет принят в ближайшее время, он, по словам президента, «предусматривает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции».

По данным источников, Киев попытается наладить отношения с Донбассом посредством предоставления «ряда льгот и послаблений» для населения юго-востока. Также власти планируют упростить порядок получения жителями самопровозглашенных республик украинских пенсий, наладить торговлю.​

Помимо этого, вместо «антитеррористической операции» в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей хотят ввести военное положение. Вопрос географического охвата еще обсуждается, однако источник издания, близкий к администрации президента Украины, уточнил, что в список войдут такие города, как Мариуполь, Краматорск, Славянск, Авдеевка и Марьинка.

Как указывает газета, введение военного положения по факту означает переход управления территориями от Службы безопасности Украины к армии, что, по словам близкого к администрации президента собеседник, «позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость».

Ранее, 14 июня, Петр Порошенко заявил, что отменить АТО на юго-востоке Украины нельзя, не предоставив одновременно с этим армии возможность «действовать адекватно в условиях агрессии». Так украинский лидер прокомментировал предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, который потребовал изменить формат военной операции в Донбассе.

Автор: Анна Трунина
Теги: Россия , законопроект , ДНР и ЛНР
Главное
СМИ рассказали о нападении с ножом после наезда на толпу в Лондоне Общество
Главное
СМИ рассказали о нападении с ножом после наезда на толпу в Лондоне Общество
Фургон наехал на толпу пешеходов в Лондоне Общество
Коалиция США сбила самолет армии Асада в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку