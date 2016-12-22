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Коалиция США сбила самолет армии Асада в Сирии
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Коалиция США сбила самолет армии Асада в Сирии
Политика, 00:26
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Коалиция США сбила самолет армии Асада в Сирии
Возглавляемая США коалиция сбила истребитель правительственной армии Сирии в районе города Ракка на севере республики. Судьба пилота, заявили в сирийском командовании, пока неизвестна

Авиация возглавляемой США международной контртеррористической коалиции сбила на территории Сирии истребитель правительственной армии Башара Асада. Об этом говорится в сообщениях военного командования арабской республики и коалиции, текст которого приводит организация Conflict Intelligence Team.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 июня, после полудня по московскому времени в населенном пункте Расафа, который находится в 30 км к югу от Ракки. Власти Сирии отмечают, что их истребитель в этот момент участвовал в операции против запрещенной в России организации «Исламское государство», которую проводили в регионе силы ополчения и правительственная армия.

Командование ВС Сирии назвало случившееся «откровенной агрессивной акцией», а также обвинило США в координации с террористами ИГ.

Из заявления коалиции следует, что сирийский Су-22 был сбит после того, как сбросил бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии» (СДС) к югу от города Табка в 40 км от Ракки. Операция, по мнению сил коалиции, была проведена «в соответствии с правилами применения сил и средств и коллективной самообороны партнеров коалиции».

В коалиции подчеркнули, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», но будут защищать своих партнеров.​

Автор: Анна Трунина
Теги: Сирия , атака , антитеррористическая коалиция
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