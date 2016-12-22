Захарова назвала манипуляцией планы дать площади в США имя Бориса Немцова

Мария Захарова Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Мария Захарова считает, что американские политики используют методы манипуляции, предлагая назвать площадь в честь Бориса Немцова в Вашингтоне. Ранее эту инициативу поддержал комитет сената США

Предложение назвать площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова является манипуляцией, которую используют американские политики для ведения политической борьбы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Истории дня» на телеканале РБК.

«Очень жаль, что представители так называемых политических элит используют имя российского политика, который был одним из ярчайших представителей политической элиты России, его именем просто манипулируют», — сказала Захарова.

Представитель МИДа считает, что, если американская сторона хочет увековечить память Немцова, нужно это сделать достойно, «а не в качестве элемента политической борьбы». ​

Комитет сената США по внутренней безопасности и правительственным делам 17 мая одобрил законопроект, который предлагает назвать площадь напротив российского посольства в Вашингтоне «Борис Немцов Плаза» (Boris Nemtsov Plaza). Название может получить сквер в границах Висконсин-авеню, Эдмундс-стрит и Дэвис-стрит. Инициатором законопроекта стал американский сенатор от штата Флорида Марко Рубио.

После одобрения законопроекта Захарова рассказала, что это пространство сейчас не застроено. По ее словам, власти города информировали посольство России о том, что на этом месте может появиться ночлежка для бездомных.

«Зачем же так поступать с именем этого человека? Либо это глупость тех политических сил, которые принимают в США такие решения, либо это какой-то адский цинизм», — сказала Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

Она заявила, что к жизни Немцова можно относиться по-разному, но нельзя не учитывать, что он занимал высокопоставленный пост в России. «Видимо, они так считают, хотели сделать больнее России, но проявили такую катастрофическую глупость и незнание даже не наших, а собственных реалий, что дальше некуда», — добавила официальный представитель МИДа.

Борис Немцов был вице-премьером российского правительства в 1997–1998 годах, а также занимал пост губернатора Нижегородской области. С 2013 по 2015 год он был депутатом Ярославской областной думы.

Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. Журналист Тимофей Дзядко еще два года назад отправил письмо в мэрию с просьбой установить на мосту памятную табличку. Однако столичные власти отказались это сделать.

Следствие считает, что одним из заказчиков убийства является бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Сейчас он находится в розыске.