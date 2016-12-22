Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны

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Правительство Подмосковья намерено собрать старшеклассников областных школ в выпускной вечер в парке Минобороны «Патриот». Школьников доставят в Кубинку на специальных автобусах

Старшеклассников всех подмосковных школ соберут на выпускной вечер 24 июня в военно-патриотическом парке Минобороны «Патриот» в Кубинке. Об этом РБК сообщили два источника, близких к руководству «Патриота». Информацию подтвердил РБК депутат города Ступино Николай Кузнецов и пресс-служба Министерства образования Московской области.

На мероприятие приглашены девятиклассники и одиннадцатиклассники, уточнили в пресс-службе. «В этом году в Подмосковье обучение заканчивают 64,6 тыс. девятиклассников и 31,2 тыс. одиннадцатиклассников. Участие в празднике в парке «Патриот» является добровольным, решение остается за родителями и детьми», — сообщили в минобразования Подмосковья.

23 июня пройдут стандартные выпускные балы по школам, а 24 июня — областной бал в «Патриоте», уточнил источник РБК, близкий к министерству образования области. «Скорее всего, будут кого-то приглашать [из артистов], но, разумеется, никакого бала там не будет. Парк для этого не предусмотрен», — уточнил второй собеседник РБК — сотрудник «Патриота».

Проведение выпускного в парке «Патриот» не является инициативой Министерства обороны, подчеркнули в минобразования области. Но источник РБК, близкий к руководству «Патриота», утверждает обратное. «Приказал [министр обороны Сергей] Шойгу. Для области это [проводить] проблематично, но отказать нельзя», — сказал собеседник. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев близок к команде Шойгу. Бывший зампредседателя правительства области Андрей Ильницкий, который занимался связями с общественностью, сейчас работает советником у министра обороны. Отец губернатора — Юрий Воробьев — выходец из команды Шойгу, работал его заместителем в МЧС.

«Скорее всего, бал в «Патриоте» будет добровольным мероприятием, но зависит от директоров школ, может быть, где-то будут принудительно свозить», — рассуждает один из источников РБК. Депутат города Ступино Николай Кузнецов отметил, что ступинским школьникам сделали предложение отправиться в «Патриот», но без какого-либо принуждения. Желающих перевезут на специальных автобусах. «Возможно, есть какие-то требования по обеспечению численности и мобилизуют участников провластных движений типа «Юнармия», «Молодая гвардия «Единой России», «Местные» и так далее», — добавил он.

Ранее Lenta.Ru со ссылкой на источник в областной системе образования сообщила, что 24 июня в парке «Патриот» соберут выпускников одиннадцатых классов всех школ Московской области. По данным онлайн-издания, на праздник планируется пригласить звезд эстрады и организовать другие развлечения. В общей сложности в «Патриоте» соберутся более 30 тыс. человек. По словам источника Lenta.Ru, несмотря на удивление родителей школьников, директора настаивают на участии в едином выпускном.