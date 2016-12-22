Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны 18:15 Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм 16:58 СК провел обыски в головном офисе О1 Properties 14:30 NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США 18:39 ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. 17:12 Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США 19:08 Суд обязал родственников Фриске вернуть почти 22 млн руб. «Русфонду» 15:31 В «МегаФоне» рассказали о причинах перебоев со связью 14:32 Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок 16:26 Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников 17:50 Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний 14:52 Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер 17:04 Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну 16:47
Лента новостей 19:27 МСК
Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева Бизнес, 19:13 Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США Политика, 19:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,94 Продажа 57,10 EUR НАЛ. 63,69 63,71 «Яндекс.Такси» отключил минимальную плату из-за сбоя в работе «МегаФона» Технологии и медиа, 18:50 NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США Политика, 18:39 Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым Политика, 18:19 Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны Политика, 18:15 «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС Политика, 18:14 Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу Евгений Бай политический обозреватель Мнение, 18:10 Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России Экономика, 18:07 Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей Политика, 18:01 МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам Политика, 17:53 Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников Политика, 17:50 Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте Политика, 17:28 Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса Политика, 17:21 Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве Общество, 17:20 ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. Политика, 17:12 Мария Шарапова отказалась просить приглашение на Уимблдон Спорт, 17:05 Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер Технологии и медиа, 17:04 Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм Политика, 16:58 «МегаФон» пообещал восстановить голосовую связь в ближайшие часы Технологии и медиа, 16:55 Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ Политика, 16:52 Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну Политика, 16:47 Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit Политика, 16:28 Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок Общество, 16:26 СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы Общество, 16:25 Кручу-верчу, заработать хочу: как спиннеры захватывали мир и Россию Свое дело, 16:20 Глава Sports.ru прокомментировал иск «Матч ТВ» Бизнес, 16:20
Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны
Материалы по теме В Минобороны раскрыли бюджет на квартиры для военных Крыма Самый богатый чиновник Минобороны покинул свой пост Богатейший сотрудник Минобороны заработал в пять раз больше Шойгу Минобороны показало панорамное видео репетиции парада Победы в Москве
18:15
Инна Сидоркова, Владимир Дергачев, Евгения Кузнецова
Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Правительство Подмосковья намерено собрать старшеклассников областных школ в выпускной вечер в парке Минобороны «Патриот». Школьников доставят в Кубинку на специальных автобусах

Старшеклассников всех подмосковных школ соберут на выпускной вечер 24 июня в военно-патриотическом парке Минобороны «Патриот» в Кубинке. Об этом РБК сообщили два источника, близких к руководству «Патриота». Информацию подтвердил РБК депутат города Ступино Николай Кузнецов и пресс-служба Министерства образования Московской области.

На мероприятие приглашены девятиклассники и одиннадцатиклассники, уточнили в пресс-службе. «В этом году в Подмосковье обучение заканчивают 64,6 тыс. девятиклассников и 31,2 тыс. одиннадцатиклассников. Участие в празднике в парке «Патриот» является добровольным, решение остается за родителями и детьми», — сообщили в минобразования Подмосковья.

23 июня пройдут стандартные выпускные балы по школам, а 24 июня — областной бал в «Патриоте», уточнил источник РБК, близкий к министерству образования области. «Скорее всего, будут кого-то приглашать [из артистов], но, разумеется, никакого бала там не будет. Парк для этого не предусмотрен», — уточнил второй собеседник РБК — сотрудник «Патриота».

Проведение выпускного в парке «Патриот» не является инициативой Министерства обороны, подчеркнули в минобразования области. Но источник РБК, близкий к руководству «Патриота», утверждает обратное. «Приказал [министр обороны Сергей] Шойгу. Для области это [проводить] проблематично, но отказать нельзя», — сказал собеседник. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев близок к команде Шойгу. Бывший зампредседателя правительства области Андрей Ильницкий, который занимался связями с общественностью, сейчас работает советником у министра обороны. Отец губернатора — Юрий Воробьев — выходец из команды Шойгу, работал его заместителем в МЧС.

«Скорее всего, бал в «Патриоте» будет добровольным мероприятием, но зависит от директоров школ, может быть, где-то будут принудительно свозить», — рассуждает один из источников РБК. Депутат города Ступино Николай Кузнецов отметил, что ступинским школьникам сделали предложение отправиться в «Патриот», но без какого-либо принуждения. Желающих перевезут на специальных автобусах. «Возможно, есть какие-то требования по обеспечению численности и мобилизуют участников провластных движений типа «Юнармия», «Молодая гвардия «Единой России», «Местные» и так далее», — добавил он.

Ранее Lenta.Ru со ссылкой на источник в областной системе образования сообщила, что 24 июня в парке «Патриот» соберут выпускников одиннадцатых классов всех школ Московской области. По данным онлайн-издания, на праздник планируется пригласить звезд эстрады и организовать другие развлечения. В общей сложности в «Патриоте» соберутся более 30 тыс. человек. По словам источника Lenta.Ru, несмотря на удивление родителей школьников, директора настаивают на участии в едином выпускном.

Что такое парк «Патриот»

Военно-патриотический парк «Патриот» открылся 16 июня 2015 года. На его строительство Минобороны потратило более 20 млрд руб., писал «Коммерсантъ». «Патриот» расположен в Кубинке в Одинцовском районе. Он был создан с целью воспитания «гражданственности», «чувства любви и уважения к Родине», а также для формирования «привлекательного облика службы в Вооруженных Силах», сказано на официальном сайте парка. На территории площадью 5,5 тыс. га имеется музейный комплекс, военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр с парком военной техники под открытым небом.

23 апреля в парке прошла историческая реконструкция «Штурм Берлина», для которой специально изготовили макет рейхстага. Мероприятие при поддержке Минобороны и Минобразования организовал «Московский финансово-промышленный университет «Синергия». По словам источника РБК в Минобороны, стоимость реконструкции составила более 20 млн руб.

 
Теги
Подмосковье, «Патриот», выпускной вечер, Минобороны России
Другие материалы РБК
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Машина стоимостью более $800 тыс., конструкция которой стала гостайной
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Простые способы сэкономить на авиаперелетах
Самая дорогая пара серег, купленная за $57,4 млн (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку