Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм

За терроризм и экстремизм будут лишать приобретенного российского гражданства. Соответствующие поправки в первом чтении поддержали 398 парламентариев, фракции голосовали единогласно, передает корреспондент РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому приобретенного гражданства может быть лишен человек, осужденный российским судом за терроризм.​

По действующему закону о гражданстве человек, который подал заявление с просьбой о приеме в гражданство России, обязуется соблюдать законодательство страны. Отменить решение о приобретении гражданства можно, если человек подал подложные документы или предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

Документ предлагает понимать под сообщением заведомо ложных сведений при вступлении в гражданство нежелание соблюдать Конституцию и законы, если это подтверждено судебным решением и соответствующими уголовными статьями. Среди таких статей — посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения под международной защитой, если совершение этих преступлений было сопряжено с террористической деятельностью.

Осуждение по террористическим и экстремистским статьям станет доказательством, что человек при принятии гражданства не собирался соблюдать Конституцию.

Законопроект был инициирован после теракта 3 апреля в петербургском метро. Подозреваемый в теракте выходец из Киргизии Акбарджон Джалилов имел приобретенное российское гражданство. Инициатива была внесена в конце апреля лидерами всех четырех думских фракций, но на следующий день ее отозвали и перевнесли заново. Состав авторов дополнился спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Это было связано с тем, что изначально авторы даже не поставили Володина в известность насчет поправок, что и вызвало его недовольство, утверждал источник РБК в руководстве одной из фракций.

Володин заявлял ТАСС, что первый вариант законопроекта был отозван, чтобы повысить качество вносимого проекта. Спикер Госдумы отметил, что в ходе пересмотра был проработан вопрос конституционности законопроекта.