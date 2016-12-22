Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,23 56,66 EUR Нал. 64,01 63,33 USD Бирж. 56,89 -0,70 EUR Бирж. 63,61 -0,31 USD ЦБ. 57,16 -0,31 EUR ЦБ. 63,65 -0,35 EUR/USD 1,12 +0,01 ММВБ 1962,40 -0,27% РТС 1087,75 +1,02% Brent 53,64 +2,17% DJIA 20815,21 +0,74% Nasdaq 6099,82 +0,74% FTSE 7470,71 +0,46%
Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм
Лента новостей
Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева 19:13, Бизнес Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США 19:08, Политика «Яндекс.Такси» отключил минимальную плату из-за сбоя в работе «МегаФона» 18:50, Технологии и медиа NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США 18:39, Политика Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым 18:19, Политика Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны 18:15, Политика «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС 18:14, Политика Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу 18:10, Мнение Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России 18:07, Экономика Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей 18:01, Политика МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам 17:53, Политика Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников 17:50, Политика Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте 17:28, Политика Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса 17:21, Политика Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве 17:20, Общество ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. 17:12, Политика Мария Шарапова отказалась просить приглашение на Уимблдон 17:05, Спорт Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер 17:04, Технологии и медиа Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм 16:58, Политика «МегаФон» пообещал восстановить голосовую связь в ближайшие часы 16:55, Технологии и медиа Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ 16:52, Политика Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну 16:47, Политика Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit 16:28, Политика Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок 16:26, Общество СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы 16:25, Общество Кручу-верчу, заработать хочу: как спиннеры захватывали мир и Россию 16:20, Свое дело Глава Sports.ru прокомментировал иск «Матч ТВ» 16:20, Бизнес Минфин не поддержал законопроект о запрете скидок на алкоголь 16:17, Бизнес
Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм
Политика, 16:58
0
Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм
За терроризм и экстремизм будут лишать приобретенного российского гражданства. Соответствующие поправки в первом чтении поддержали 398 парламентариев, фракции голосовали единогласно, передает корреспондент РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому приобретенного гражданства может быть лишен человек, осужденный российским судом за терроризм.​

По действующему закону о гражданстве человек, который подал заявление с просьбой о приеме в гражданство России, обязуется соблюдать законодательство страны. Отменить решение о приобретении гражданства можно, если человек подал подложные документы или предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

Документ предлагает понимать под сообщением заведомо ложных сведений при вступлении в гражданство нежелание соблюдать Конституцию и законы, если это подтверждено судебным решением и соответствующими уголовными статьями. Среди таких статей — посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, нападение на лиц или учреждения под международной защитой, если совершение этих преступлений было сопряжено с террористической деятельностью.

Осуждение по террористическим и экстремистским статьям станет доказательством, что человек при принятии гражданства не собирался соблюдать Конституцию.

Законопроект был инициирован после теракта 3 апреля в петербургском метро. Подозреваемый в теракте выходец из Киргизии Акбарджон Джалилов имел приобретенное российское гражданство. Инициатива была внесена в конце апреля лидерами всех четырех думских фракций, но на следующий день ее отозвали и перевнесли заново. Состав авторов дополнился спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Это было связано с тем, что изначально авторы даже не поставили Володина в известность насчет поправок, что и вызвало его недовольство, утверждал источник РБК в руководстве одной из фракций.

Володин заявлял ТАСС, что первый вариант законопроекта был отозван, чтобы повысить качество вносимого проекта. Спикер Госдумы отметил, что в ходе пересмотра был проработан вопрос конституционности законопроекта.

Автор: Вера Холмогорова
Теги: Госдума , законопроект , Террорист
Главное
СК провел обыски в головном офисе О1 Properties Бизнес
Материалы по теме
В Госдуму заново внесли законопроект о лишении гражданства за терроризм Политика
Законопроекты без подписи Володина не будут считаться внесенными Политика
Володин назвал законы президента и правительства «на голову выше» думских Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
Башкортостан
Калининград
Новосибирск
С.-Петербург
Черноземье
Вологда
Краснодар
Пермь
Татарстан
Екатеринбург
Н.Новгород
Ростов-на-Дону
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку