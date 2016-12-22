Bloomberg рассказал об обеспокоенности Кремля по поводу будущего Трампа

Власти России не уверены в успешном будущем президентства Дональда Трампа. Там расстроены невозможностью наладить диалог с Вашингтоном по основным вопросам, сообщает Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Источник Bloomberg утверждает со ссылкой на источники в Кремле, что люди, причастные к принятию решений в российской власти, считают будущее Трампа крайне неопределенным. Они объясняют это скандалом вокруг якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы в США.

По словам высокопоставленного собеседника Bloomberg, в Москве рассчитывали, что Трампу удастся за полгода укрепить свои позиции в Вашингтоне. Но если даже такое обычное событие, как встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым, приводит к буре в США, то нормально вести дела будет попросту невозможно, причем ситуация только ухудшится.

Сложившееся положение делает невозможным для Кремля вести диалог с Вашингтоном по ключевым международным проблемам, начиная с войны в Сирии и кончая ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, указывает Bloomberg.

Издание приводит в связи с этим слова главы ВТБ Андрея Костина, который в интервью CNBC посетовал, что любая встреча американских чиновников с российскими дипломатами «сейчас рассматривается едва ли не как преступление»: «Я не понимаю, что хотят те, кто продолжают эту историю – ядерную войну между двумя сверхдержавами или что?»

Трамп неоднократно заявлял, что его избирательная кампания не была связана ни с одной страной в мире. Тем не менее 18 мая Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера на пост специального прокурора для расследования возможных связей штаба Трампа с Россией. Глава Белого дома назвал это решение «величайшей охотой на ведьм» в истории страны.