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Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников
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17:50
Мария Макутина
Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников
Фото: Олег Яковлев / РБК
Госдума приняла во втором чтении законопроект о приравнивании встреч депутатов всех уровней с избирателями к митингам. Одна из новелл документа предписывает депутатам-одномандатникам работать только с избирателями своего округа

Законопроект внесла в Госдуму в начале февраля депутат Госдумы от Москвы Ирина Белых («Единая Россия»). В целях «обеспечения безопасности участников публичных мероприятий» она предложила запретить проводить встречи с избирателями депутатов любого уровня, от местных советов до Госдумы, без предварительного согласования. После критики инициативы со стороны оппозиционных фракций в документ ко второму чтению было внесено несколько уточнений.

В поправках, под которыми подписались представители всех фракций, говорится, что встречи депутатов с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях без уведомления. Перечень специальных мест и помещений определяют местные власти.

За воспрепятствование проведению встреч будет грозить административная ответственность. Депутаты жаловались при рассмотрении проекта в первом чтении, что часто они приезжают в село и «наталкиваются на закрытый на замок клуб», поэтому вынуждены встречаться с людьми на улице. Проектом оговаривается, что депутат Госдумы может встречаться с избирателями «в целях информирования о своей деятельности» в пределах территории, от которой он избрался или за которой он был закреплен решением фракции. Депутат-одномандатник может «поддерживать связь» только с избирателями своего округа, отмечается в поправках.

В конце минувшего года ограничение на встречи депутатов с гражданами ввела Мосгордума. Проведение протестных акций в форме встреч практикуют, например, депутаты от КПРФ. Так, коммунист Валерий Рашкин зимой прошлого года провел «народный сход против платных парковок в Москве». Встреча была ответом столичным чиновникам, которые не согласовали Рашкину митинг. В феврале законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло аналогичный законопроект после проведения 28 января 2017 года акции против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Мероприятие проходило на Марсовом поле в формате встречи избирателей с депутатами.

Норму о «крепостном праве» для одномандатников на заседании Думы раскритиковали оппозиционные депутаты. «У нас округа таким образом нарезаны, что даже центры субъекта на части разорваны: одна часть в одном избирательном участке, другая — в другом. Получается, депутат-одномандатник на одной стороне реки может встречаться с избирателями в центре города, на другой стороне реки не может встречаться с избирателями», — отметил депутат от ЛДПР Алексей Диденко.

Коммунист Алексей Куринный во время рассмотрения проекта на пленарном заседании устроил «итальянскую забастовку», вынеся на отдельное обсуждение почти 20 своих поправок, которые профильный комитет ранее предложил к отклонению. За его поправки голосовали почти все депутаты из трех оппозиционных фракций, но этих голосов не хватило для их принятия (у «Единой России» в седьмом созыве Думы 343 мандата из 449). 

Теги
Госдума, одномандатники
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