Госдума поддержала отмену открепительных и перенос президентских выборов

Здание Государственной Думы Российской Федерации Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума большинством голосов приняла во втором чтении поправки сенатора Андрея Клишаса об отмене открепительных и «крепостного права» для наблюдателей, разукрупнении избирательных участков и о переносе президентских выборов на дату присоединения Крыма.

Госдума одобрила в пятницу во втором чтении законопроект об изменениях в избирательное законодательство перед президентскими выборами. Пакет внесли в Думу 3 марта председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и член комитета сената по федеративному устройству Анатолий Широков. Они предложили поправки в закон о выборах президента и в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. «За» изменения в закон о гарантиях проголосовали 305 депутатов, 30 — «против», трое воздержались.​ Изменения в закон о выборах президента поддержали 324 парламентария, 32 выступили против.

Одна из основных новелл поправок​ — отмена открепительных удостоверений. Вместе них предлагается ввести механизм включения гражданина в список избирателей по месту его нахождения в день голосования по предварительно поданному заявлению. Подать его можно будет как в избирательной комиссии, так и через Единый портал госуслуг или МФЦ не позднее, чем за пять дней до голосования. Информация о таких избирателях будет передаваться с помощью системы ГАС «Выборы» в УИКи.

Если гражданин вынужден заявить о намерении голосовать не по месту регистрации позднее этого срока (до 14.00 за день до голосования), он должен зайти в УИК и оформить заявление со специальной защитной маркой.

Предложение Клишаса вызвало критику оппозиционных фракций. Коммунисты, в частности, отмечали, что поправки легализуют голосование людей, не прописанных на участке, причем в любом количестве и без четких механизмов контроля. Отмена открепительных удостоверений, с одной стороны, облегчит голосование людям, находящимся в отъезде, но облегчит и организацию неподконтрольных наблюдателям «каруселей», комментировал инициативу политолог Аббас Галлямов.

Клишас предложил также разукрупнить УИКи ради «создания максимального удобства для избирателей». Он предложил уменьшить максимальную численность избирателей на участке с нынешних 3 тыс. до 1,5 тыс. В отличие от замены открепительных на заявления это новелла не будет опробована на региональных выборах в сентябре, а вступит в силу в октябре. С мая 2018 года, после президентских выборов, максимальную численность избирателей на участке можно будет снова увеличить до 3 тыс. Решения о разукрупнении участков будут приниматься по согласованию региональных избиркомов с ЦИКом.

На президентских выборах решено увеличить число избирательных участков для «обеспечения потенциально высокой явки», объясняет эксперт комитета гражданских инициатив (КГИ) Андрей Максимов. При рассмотрении проекта в первом чтении оппозиционные фракции отмечали, что у партий в случае его принятия не будет возможности направить на все участки своих наблюдателей. Разукрупнение участков — это техническая мера, связанная с бездорожьем в регионах, где в отличие от больших городов давно нужно сократить дистанции от участков до населенных пунктов, отмечал политолог Николай Миронов.

Наконец, законопроект позволяет перенести выборы президента на 18 марта — дату подписания договора о присоединении Крыма. Также документ исключает требование «один наблюдатель — один участок» для президентских выборов.​

Эксперты связывали пакет поправок с курсом Кремля на увеличение явки на выборах главы государства. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и вице-губернаторы по внутренней политике в декабре обсуждали обеспечение на выборах президента явки в 70% при таком же результате основного кандидата, рассказывали источники РБК.