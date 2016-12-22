Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Греф назвал параноидальным отношение США к России 09:05 В окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном 01:01 Украинцы смогут безнаказанно обходить блокировку российских сайтов 09:23 «Коммерсантъ» узнал о первом приговоре участнику военной операции в Сирии 03:16 Бизнес отказался интегрироваться в Евразийский экономический союз Вчера, 20:28 Telegram запустил сервис онлайн-платежей через ботов 08:28 Иностранные инвесторы начали терять интерес к российскому госдолгу 00:07 Одним из акционеров оператора сети Wi-Fi в метро оказался экс-ресторатор 08:01 Россия ограничила поставки молочной продукции из Белоруссии 02:33 AP узнало подробности инцидента с наездом на пешеходов в Нью-Йорке 04:24 Навальный отказался извиняться перед Усмановым Вчера, 22:05 Бизнес-омбудсмен заявил о «фактическом провале» легализации самозанятых 07:17
Лента новостей 10:18 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  10:00   USD НАЛ. Покупка 56,49 Продажа 57,35 EUR НАЛ. 63,80 63,72 Основатель The Moscow Times опроверг сообщения о планах выкупить газету Технологии и медиа, 09:59 Бундестаг упростил правила депортации нежелательных мигрантов Общество, 09:54 СМИ сообщили о пострадавших при пожаре на конференции Google в США Общество, 09:47 На МКАД образовалась пробка длиной 21 км Общество, 09:44 В Москве поменяется схема движения на 23 улицах Общество, 09:40 Мадуро анонсировал поставку в Венесуэлу 60 тыс. т пшеницы ежемесячно Политика, 09:28 Украинцы смогут безнаказанно обходить блокировку российских сайтов Общество, 09:23 Греф назвал параноидальным отношение США к России Политика, 09:05 Telegram запустил сервис онлайн-платежей через ботов Технологии и медиа, 08:28 Минобороны показало панорамное видео репетиции парада Победы в Москве Общество, 08:21 Одним из акционеров оператора сети Wi-Fi в метро оказался экс-ресторатор Технологии и медиа, 08:01 «Матч ТВ» подал в суд на Sports.ru из-за трансляции фрагментов матчей ФНЛ Технологии и медиа, 07:42 Кто победит на выборах в Иране и почему это важно для России и Запада Политика, 07:39 Бизнес-омбудсмен заявил о «фактическом провале» легализации самозанятых Бизнес, 07:17 Греческий парламент одобрил новые меры жесткой экономии Экономика, 06:59 Истребители Китая перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем Политика, 06:39 Пентагон допустил наличие жертв после авиаудара по сирийским военным Политика, 06:36 В Казахстане на металлургическом заводе «Казцинка» произошел пожар Общество, 06:18 Минфин США ввел санкции в отношении членов Верховного суда Венесуэлы Политика, 05:43 Власти Крыма предложили разрешить им изъять некоторые земельные участки Общество, 05:32 WADA назвало четыре условия для восстановления членства РУСАДА Общество, 05:07 AP узнало подробности инцидента с наездом на пешеходов в Нью-Йорке Общество, 04:24 США отправили к Корейскому полуострову второй авианосец Политика, 04:14 Большинство россиян заявили об отсутствии желания отдыхать за границей Общество, 03:44 СМИ сообщили о пожаре в здании СК в Новой Москве Общество, 03:28 «Коммерсантъ» узнал о первом приговоре участнику военной операции в Сирии Общество, 03:16 Трамп раскрыл имя главного претендента на пост главы ФБР Политика, 02:35
Греф назвал параноидальным отношение США к России
Материалы по теме Греф приобрел «народные» облигации Бизнес по Грефу: как российские компании становятся гибкими
09:05
Артем Филипенок
Греф назвал параноидальным отношение США к России

Герман Греф

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью американскому телеканалу констатировал, что отношения между Россией и США ухудшились до такой степени, что при любых контактах с Россией в Вашингтоне возникает паранойя

В интервью телеканалу CNBC Греф рассказал, что думает о нынешних отношениях между Россией и США. «Сложившаяся ситуация очень сложная. Мы видим, что существует параноидальное отношение к России и любым контактам с Россией, настоящим или вымышленным», — сказал глава Сбербанка.

Грефа также спросили, что он думает о возможных последствиях своих прошлых встреч с нынешним президентом Дональдом Трампом. «Я думаю, что это просто паранойя предполагать, что такого рода контакты могут привести к каким-либо политическим последствиям», — сказал он.

Глава Сбербанка также указал, что пока рано оценивать президентство Трампа, однако признал, что в настоящий момент отношения между Россией и США не изменились к лучшему.

Греф признал, что международные санкции против России действительно привели к негативному эффекту. «Отсутствие доступа к международным рынкам для нас очень болезненно», — признал он. «Санкции были введены по политическим причинам, а их отмена тоже будет связана с политикой. Получается тупик, из-за которого мы вынуждены рассматривать негативный сценарий при разработке стратегии на три следующих года. Этот сценарий не предусматривает снятия ограничений», — сказал глава Сбербанка.

CNBC напоминает, что в январе в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Греф рассчитывал, что администрация Трампа восстановит отношения с Россией и положит начало новым отношениям между странами.

США ввели санкции против Сбербанка в сентябре 2014 года. Госбанку был ограничен доступ к рынку капитала. Был установлен запрет на проведение всех транзакций, предоставление долгового финансирования, операции с новыми акциями, собственностью и долями в собственности.

В июле 2014 года Сбербанк попал и под секторальные санкции Евросоюза. При этом в банке заявили, что имеют достаточный опыт, чтобы продолжать работу в сложившихся условиях.

​ 
Теги
Герман Греф, Дональд Трамп, паранойя
Другие материалы РБК
Марии Шараповой отказали в приглашении на «Ролан Гаррос»
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
Самая дорогая пара серег, купленная за $57,4 млн (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку