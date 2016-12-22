Греф назвал параноидальным отношение США к России

Герман Греф Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью американскому телеканалу констатировал, что отношения между Россией и США ухудшились до такой степени, что при любых контактах с Россией в Вашингтоне возникает паранойя

В интервью телеканалу CNBC Греф рассказал, что думает о нынешних отношениях между Россией и США. «Сложившаяся ситуация очень сложная. Мы видим, что существует параноидальное отношение к России и любым контактам с Россией, настоящим или вымышленным», — сказал глава Сбербанка.

Грефа также спросили, что он думает о возможных последствиях своих прошлых встреч с нынешним президентом Дональдом Трампом. «Я думаю, что это просто паранойя предполагать, что такого рода контакты могут привести к каким-либо политическим последствиям», — сказал он.

Глава Сбербанка также указал, что пока рано оценивать президентство Трампа, однако признал, что в настоящий момент отношения между Россией и США не изменились к лучшему.

Греф признал, что международные санкции против России действительно привели к негативному эффекту. «Отсутствие доступа к международным рынкам для нас очень болезненно», — признал он. «Санкции были введены по политическим причинам, а их отмена тоже будет связана с политикой. Получается тупик, из-за которого мы вынуждены рассматривать негативный сценарий при разработке стратегии на три следующих года. Этот сценарий не предусматривает снятия ограничений», — сказал глава Сбербанка.

CNBC напоминает, что в январе в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Греф рассчитывал, что администрация Трампа восстановит отношения с Россией и положит начало новым отношениям между странами.

США ввели санкции против Сбербанка в сентябре 2014 года. Госбанку был ограничен доступ к рынку капитала. Был установлен запрет на проведение всех транзакций, предоставление долгового финансирования, операции с новыми акциями, собственностью и долями в собственности.

В июле 2014 года Сбербанк попал и под секторальные санкции Евросоюза. При этом в банке заявили, что имеют достаточный опыт, чтобы продолжать работу в сложившихся условиях.