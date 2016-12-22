Блогер-миллиардер: почему Усманов решил бороться с Навальным на его поле

Алишер Усманов Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Миллиардер Алишер Усманов ответил на расследование Алексея Навального в неожиданном для себя и других высокопоставленных фигурантов расследований ФБК формате видеоблога. «Поколение «Первого канала» начинает понимать, что интернет стал значимой информационной площадкой, игнорировать которую дальше нельзя, считают эксперты

«Ты бы извинился и жил спокойно»

Основатель USM Holdings Алишер Усманов в четверг, 18 мая, выложил на своей странице во «ВКонтакте» видеоролик-обращение к политику Алексею Навальному. Источник РБК в окружении миллиардера рассказал, что обращение записывалось на принадлежащей Усманову яхте Dilbar на iPhone 7 Plus, установленном на штатив. Яхта находится у берегов Франции в Средиземном море согласно трекеру Marinetraffic.

В ролике бизнесмен ответил на выводы, сделанные в мартовском фильме «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В расследовании утверждалось, что Усманов финансово поддерживал — в частности, подарил дом и земли — Фонд поддержки социально значимых государственных проектов, который ФБК связал с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Леш, ты, пожалуйста, извинись, прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты. Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — сказал Усманов в своем ролике. Он назвал обвинения из фильма​ ФБК попытками оболгать российский бизнес.

В расследовании ФБК говорилось про судимость Усманова в Узбекистане за изнасилование и вымогательство. Но миллиардер в своем ролике напомнил, что был реабилитирован Верховным судом России, и заявил, что из них двоих «настоящим уголовником» является сам Навальный, осужденный по делу «Кировлеса». Обратил Усманов внимание и на другие факты из биографии оппозиционера. «Ты врешь, что я не создавал рабочие места. Ты просто неуч, потому что за десять лет моего руководства было создано 40 тыс. рабочих мест», — добавил бизнесмен.

Навальный вскоре записал ответный ролик. «Благодаря нашей деятельности видеоблогером стал не кто иной, как Алишер Усманов. Он записал обращение, в котором утверждает, что он — самый честный человек на свете», — заявил политик. Оппозиционер пообещал, что его ответ на претензии Усманова «будут убедительнее», чем высказывания миллиардера.

Алексей Навальный Фото: Антон Сергиенко / РБК

К вечеру Навальный заявил в своей программе, что извиняться перед Усмановым не будет, а все факты из его расследования соответствуют действительности. «Я смотрел на это видео и просто удивлялся: это то ли девяностые вернулись, то ли пародия на девяностые, но человек на полном серьезе сидит», — отметил Навальный. По словам политика, видео Усманова было записано и опубликовано по заказу Кремля или Медведева, чтобы «сместить дискуссию». Навальный подчеркнул, что считает бизнесмена «вредным человеком, который не приносит ничего полезного», и подтвердил — видео Усманова было записано на яхте стоимостью €400 млн.

«Я воспринимаю это обращение как угрозу», — заключил политик. ​На следующей неделе его команда выпустит видеоответ на ролик Усманова. Он указал, что не боится прийти на возможные дебаты с Алишером Усмановым и готов организовать их в офисе ФБК.

Блогер-миллионник

​В истории социально-медийного спора Усманова и Навального наиболее интересно не содержание, а формат, отметил управляющий партнер SNMG Денис Терехов. «Ощущение, что выясняют отношения не бизнесмен и политик, а блогер и блогер. Я бы даже сказал, рэпер и рэпер. Потому что и по сути комментариев под роликами, и по форме общения оппонентов — это больше напоминает рэп-батл в клубе, чем диалог ньюсмейкеров», — рассуждает он.

С точки зрения статистики Усманов как видеоблогер-дебютант выступил убедительно. Общее число просмотров всех роликов (с репостами) с обращением Алишера Усманова на YouTube, «ВКонтакте» и Facebook на 18:00 мск составило 1,22 млн, подсчитало по запросу РБК агентство SNMG. Еще 560 тыс. просмотров — у видео, которые сопровождаются комментарием Алексея Навального о предстоящем ответе миллиардеру. Примерно 45 тыс. просмотров у 50 видеороликов, которые созданы как пародия на обращение Усманова (например, с интеграцией сцен из известных кинофильмов или просто с обработкой). Из примерно 50 тыс. комментариев, которые сопровождают видео, около 40% имеют все признаки в поддержку Навального, еще 20% — в поддержку Усманова, остальные комментарии не учитывались по причине их возможной фальсификации (боты, неактивные аккаунты и т.д.).

Для сравнения: расследование «Он вам не Димон» за два месяца на YouTube собрало 21 млн просмотров (7,2 млн за первую неделю).

Директор Фонда информационной демократии, экс-замминистра связи Илья Массух говорит, что высокопоставленные россияне и раньше записывали видеоблоги. Например, гораздо раньше Усманова это начал делать Дмитрий Медведев. Однако принципиальное отличие истории с роликом Усманова в том, что это первый случай, когда фигурант расследования ФБК дал на него такой подробный ответ, да еще и в видеоформате. «И это точно намного интереснее, чем краткий ответ самого Медведева [который назвал «компотом» расследование ФБК]», — заявил РБК Юрий Дегтярев, создатель студий My Duck's Vision и «Спасибо, Ева». Эти студии продюсировали ряд провластных вирусных роликов перед выборами.

То, что миллиардер «не написал открытое письмо и не пошел на интервью с Владимиром Познером», а записал ролик — новый и многообещающий тренд в российской политике, считает Дегтярев. «Отсюда видно, что дальше вся политика будет развиваться на манер сериала, причем сериала, который снимают разные телеканалы», — отметил он.

Усманов записал видеообращение к Навальному

«На наш взгляд, этот ролик нужно воспринимать в контексте общего тренда Кремля, направленного в сторону интернета, — согласна пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. — Очевидно, власти важно утвердить свое присутствие в интернете, отсюда все эти ролики про «Навальный — Гитлер», клипы Алисы Вокс, а теперь еще и видеоответ Усманова».

Новые платформы становятся все привычнее для аудитории — американские и европейские политики выигрывают выборы, используя эти площадки, считает замдекана по научной работе факультета журналистики МГУ Галина Щепилова. «Чем дальше, то тем больше придется переходить на чужие поля, занятые уже другими. Где еще можно опубликовать свое видео? Это зависит не от поколения — просто если хочешь работать с аудиторией, то нужно переходить на соцсети и YouTube», — рассуждает она.

Вопрос в том, готово ли «поколение «Первого канала» играть на новом, враждебном для себя поле.

Спорный формат

Представители Усманова отказались объяснить, почему для дискуссии с Навальным был выбран вариант именно видеоблога. Заседание суда по иску к Навальному было выбрано в качестве информационного повода для выпуска ролика, рассказал РБК представитель бизнесмена. 11 апреля Усманов заявил, что этот фильм порочит его честь и достоинство, позже представители миллиардера подали иск о диффамации к Навальному и ФБК в Люблинский районный суд в Москве. Рассмотрение дела по существу назначено на 30 мая.

«Усманов — один из немногих людей, которые готов, по сути, ответить на вопросы, заданные Навальным, и показать общественности, что Навальный очень много врет или передергивает», — отметил он.

Федеральный чиновник сказал РБК, что в отличие от иска к Навальному, который Усманов согласовывал с Кремлем, и, «скорее всего, с премьер-министром», его видеообращение ни с кем не согласовывалось. Усманов давно хотел подать в суд на Навального, но его все время отговаривали. Почему иск все-таки был в этот раз, источник не знает.​

Политолог Михаил Виноградов видит свои плюсы формата-видеообращения: оно позволяет самому формулировать вопросы и напрямую адресовать их оппоненту.

«Ядерная аудитория Навального останется на его стороне, пытаться убедить их бессмысленно. А вот для колеблющейся части аудитории ход довольно сильный. В любом случае Усманов набрал очки, по-мужски выступив на поле противника», — рассуждает председатель совета директоров коммуникационного агентства «Р.И.М. Porter Novel» Игорь Писарский. По его мнению, адресатом Усманова могут быть и власти, например премьер-министр Дмитрий Медведев, с которым бизнесмен, возможно, заранее оговорил свое выступление.

«Можно позиционировать это и как «обращение к колеблющимся оппозиционерам», и «демонстрация жесткости и развязности по отношению к Навальному» — в зависимости от того, что окажется более удачным, — рассуждает Виноградов. — Есть мнение, что важнейшие адресаты обращения — Медведев и Навальный — к такому формату восприимчивы».

Обращение Усманова к Навальному могло быть и тонким расчетом Кремля в целях понижения рейтинга оппозиционера, который давно уже преодолел порог узнаваемости, считает политолог Аббас Галлямов. «Теперь Навальному нужны информповоды должного качества, конфликты с Путиным или в крайнем случае с Медведевым. Любой другой конфликт принижает его статус», — пояснил он. Власти выгодно, чтоб из «врага Путина» Навальный превратился во «врага Усманова», поэтому и можно предположить, что видеообращение миллиардер сделал по просьбе Кремля, рассуждает эксперт.

Однако, несмотря на статистику просмотров ролика, не все эксперты считают эту идею правильной. Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников оценил ее как «серьезный пиар-провал». Усманов выглядит очень неорганично, поскольку видеоролики записывают обычно люди более современно выглядящие», — заявил РБК эксперт. По его мнению, бизнесмен выглядит в кадре «как человек корпорации, который пытается казаться простым и доступным». Колесников отметил имиджевый дисбаланс в видео Усманова: «Сам фон неорганичный и казенный, а одежда, наоборот, чрезмерно фривольна. Ему бы стоило надеть рубашку с длинным рукавом. Даже то, как стоит стакан, подставки, блокнот с ручкой перед ним, — это все очень напоминает официальное совещание где-нибудь в Кремле».

«С точки зрения политического пиара — это ошибка», — соглашается глава фонда «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Усманов своей популярностью зачем-то «накачивает» Навального, — объясняет свою точку зрения. — Видно, что миллиардер искренне обижен на Навального, у него «наболело», но это «не повод дарить очки оппозиционному политику, для которого публичное обращение от человека тако​го уровня — настоящий подарок».

«Поколение «Первого канала» понимает, что интернет важен, но работать с этой средой им тяжело, заключает политолог Николай Миронов.

РБК ожидает ответ ФБК на новые данные от Усманова.

Как Усманов ответил Навальному В своем видеоролике Усманов опровергает заявление Навального о том, что был осужден за изнасилование, — по его словам, в действительности приговор был вынесен за «кражу социалистической собственности», а впоследствии его реабилитировали. Бизнесмен также утверждает, что приобрел акции Михайловского ГОКа и других металлургических предприятий за собственные и заемные средства, а не бесплатно, как утверждает оппозиционер. Усманов опровергает и утверждения об уходе от уплаты налогов в России, указывая, что только за 2016 год заплатил 2,7 млрд руб. налогов, а за последние десять лет — около $500 млн налогов. РБК ознакомился с документами, подтверждающими слова бизнесмена. Так, военный трибунал Узбекистана в 1980 году приговорил его к восьми годам лишения свободы (из них он отсидел шесть) по экономическим статьям — мошенничество и соучастие в получении взятки. Но через 20 лет, в 2000 году, Усманов был реабилитирован. «Верховный суд Республики Узбекистан сообщает, что приговор военного трибунала Туркестанского военного округа от 19 августа 1980 года в отношении вас 3 мая 2000 года отменен и дело производством прекращено по реабилитирующим основаниям», — говорится в письме председателя Верховного суда Узбекистана Убайдуллы Мингбаева на имя Усманова. Последнюю налоговую декларацию бизнесмен направил 20 апреля 2017 года, в ней указано, что он перечислил за 2016 год 2,74 млрд руб. налогов. В расследовании ФБК также говорилось, что Усманов в 2010 году подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, якобы аффилированному с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым (его наблюдательный совет возглавляет однокурсник Медведева, Илья Елисеев), дом и 4,3 га земли в подмосковном поселке Знаменское общей стоимостью около 5 млрд руб. Фактически это было взяткой Медведеву, говорилось в расследовании. Но в своем видеобращении Усманов и это опроверг, заявив, что пожертвование фонду было лишь частью более сложной сделки, в результате которой он расширил свои владения на Рублевском шоссе, получив, в свою очередь, участок на 12 га. Недостаток доказательной базы в материале ФБК, скорее всего, станет основанием для удовлетворения иска Усманова, считает адвокат коллегии «Форт» Олег Елисеев. Но после публикации расследования ФБК правоохранительные органы должны были проверить сделку с участием Усманова на коррупционную составляющую, замечает руководитель российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Антон Поминов.

При участии Дмитрия Окреста