Собчак рассказала Путину и Навальному о намерении участвовать в выборах

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что рассказала президенту Владимиру Путину о своем намерении участвовать в президентских выборах. По ее мнению, главе государства это не очень понравилось

Ксения Собчак (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

В эфире телеканала «Дождь» Собчак рассказала, что действительно общалась с Путиным и обсуждала с ним фильм, который она снимает о своем отце, Анатолии Собчаке. На вопрос, обсуждала ли она с президентом свое намерение баллотироваться, телеведущая сначала сказала, что советоваться с главой государства она не собиралась, потому что на тот момент «решение уже было».

Далее по ходу интервью Собчак напомнила, что ее семью с Путиным «связывали большие отношения», а потому после интервью о фильме сказала, что приняла решение. «Путин сказал, что каждый имеет право принимать решения и должен нести ответственность за них, после чего спросил о здоровье моей мамы», — сказала Собчак. «Мне не показалось что он был доволен. Мне показалось, что мое решение ему не понравилось», — добавила она.

Собчак также ответила на вопрос, будет ли она критиковать Путина. «Посмотрим, дадут ли мне допуск, кроме того времени, что было предоставлено законом», — сказала она. «Я использую эфирное время, чтобы говорить о расследованиях, которых нет на федеральных каналах. Требовать допуска Навального и других кандидатов, С этой аудиторией у нас не было прямой связи», — добавила Собчак.

Уже после выступления Собчак пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову был задан вопрос, согласовывала ли она свое решение с Путиным. Песков ответил отрицательно.

Также ведущая сообщила, что разговаривала с Алексеем Навальным еще до его негативного выступления. «Тогда решение принято не было. На момент, когда выступил Алексей, у меня не было сформировано той идеи (о кандидате «Против всех» — РБК), с которой я выступила», — сказала Собчак.

По мнению ведущей, когда Навальный выйдет из-под стражи и прокомментирует ее решение, то заявит о поддержке. «Ведь это та идея, с которой он сам выступал долгое время», — заявила она.

При этом Собчак повторила мысль, озвученную в газете «Ведомости», о том, что если Навального все же зарегистрируют кандидатом в президенты, она будет готова обсуждать с ним дальнейшие варианты развития событий, в том числе и снятие своей кандидатуры.