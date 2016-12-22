В сети появился сайт sobchak2024

По этому адресу расположен сайт, аналогичный предвыборной страничке Ксении Собчак, объявившей о планах бороться за пост президента в 2018 году. В пресс-службе Собчак РБК затруднились ответить на вопрос о домене sobchak2024

Ксения Собчак (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Зарегистрирован домен sobchak2024.ru, по состоянию на 19:15 мск при попытке зайти по этому адресу отображается контент, аналогичный контенту сайта sobchakprotivvseh.com. При этом редирект (перенаправление с одного сайта на другой) не происходит.

По данным RU Center, домен зарегистрирован 10 октября в 21:19, он проплачен до 10 октября 2018 года. Домен основного сайта, по тем же данным, создан также 10 октября в 21:16.

В пресс-службе Ксении Собчак заявили РБК, что официальный сайт кампании расположен по адресу sobchakprotivvseh.com. Там также затруднились ответить на вопрос, какое отношение сайт sobchak2024 имеет к кампании.

Ранее в среду Ксения Собчак официально объявила о том, что собирается участвовать в президентских выборах 2018 года. По словам телеведущей, графа с именем Собчак в бюллетенях будет аналогична графе «Против всех».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Собчак «будут шансы в политике», если она сможет «ответить на волеизъявление народа». Представитель Владимира Путина также отметил, что Собчак удовлетворяет требованиям к кандидату в президенты, которые закреплены в Конституции.

Русская служба Би-би-си 14 октября сообщала со ссылкой на два источника, что Ксения Собчак во время съемок фильма о ее отце разговаривала один на один с Путиным. О содержании беседы не сообщалось.