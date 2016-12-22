Октябрьские тезисы: что нужно знать о предвыборной программе Собчак

Журналистка Ксения Собчак объявила о своем намерении стать кандидатом в президенты. В открытом письме она объяснила мотивы выдвижения, основу своей возможной программы и условия снятия своей кандидатуры с выборов

Ксения Собчак (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

О мотиве выдвижения

«Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. <...> Мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям.

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«Я знаю, что я противоречивая фигура. Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член координационного совета российской оппозиции — я, может быть, не ваш кандидат — но мое участие в выборах, на описанных выше позициях — выгодно избирателям, полезно для российской политической системы».

Об институте выборов

«Мы не должны игнорировать выборы как институт, как главный инструмент общественного представительства — основу настоящей демократии, даже несмотря на то, что по сути за последние десятилетия он ни разу не был применен так, как должен — ведь по настоящему свободные выборы — это не только честное голосование, это свободный и равный доступ к участию и агитации, это точный подсчет и принятые обществом результаты».



«Выборы — важнейший институт демократии, и мы должны использовать любой политический и общественный повод для обсуждения положения, в котором находится общество и демонстрации своего несогласия».

Про графу «Против всех»

«Уже много лет назад, власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента (графы «Против всех». — РБК). Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак — в вашем бюллетене, это и есть графа «Против всех».​

О своей роли на выборах

«Я кандидат «Против всех», я отказываюсь играть чужую роль, занимать чужое место. Поэтому я с самого начала говорю, что я буду делать на этих выборах: я буду рассказывать, как плохи дела в стране, я буду говорить, что систему нужно менять, я буду требовать и уже требую освобождения Алексея Навального и регистрации его кандидатом на президентских выборах, освобождения всех политических заключенных».

Про отличия от других кандидатов

«Я вне жестких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против.



Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски. Мне есть чем заниматься, но я откладываю все, чтобы сделать то, что я считаю нужным (и возможным) в этот политический момент.



Я против революции. Но я хороший посредник и организатор. <...> Я могу разговаривать со всеми и потому, что я лично знаю большую часть российского истеблишмента».

Про системную оппозицию

«Никто из кандидатов так называемой системной оппозиции не попадал под репрессивную машину власти. Никто из них не был задержан, у него не проводили обыски, ничего не изымали, не конфисковали. Все они живут на том или ином виде государственного финансирования и спонсорской помощи, совершенно безопасной для дарителей и получателей. Они идут на выборы — потому что не умеют делать ничего другого, в том числе не умеют зарабатывать ничем другим».

Про женщин

«Почти 500 тяжелых профессий в России официально закрыты для женщин. Но и среди всех остальных зарплата женщины почти на 30% меньше мужской. Среди важнейших компаний страны женщины возглавляют только около 5%. Эта проблема существует везде, но Россия в ее решении даже не приближается к развитым странам, несмотря на публичные декларации равенства полов. Я женщина. Во мне нет этого страшного мужского эго, которое всегда мешает политикам договориться, которое считает силовое решение любой проблемы самым правильным, а ведь это почти всегда не так. При любом исходе половина населения страны заслуживает того, чтобы в этих якобы мужских играх, впервые за 14 лет зазвучал бы женский голос».

Про финансирование предвыборной кампании

«Я смогу собрать деньги на свою кампанию — и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты — и это покажет, что все слои общества недовольны происходящим».

Про Алексея Навального

«Если другие представители либеральной оппозиции, в том числе — и в первую очередь — Алексей Навальный будут зарегистрированы для участия в выборах, я готова координировать с ними свои усилия, вплоть до снятия своей кандидатуры. Если на этих условиях граждане России поддержат мое самовыдвижение и меня зарегистрируют кандидатом — то я продолжу последовательно отстаивать такую позицию».​

О принципах кампании

«Россия — европейская страна».

«Россия — демократическая страна».

«Все законы, запрещающие или усложняющие гражданам проявление политической воли и инициативы, должны быть пересмотрены. Все политические и ненасильственные действия гражданина, связанные с реализацией им конституционных прав на свободу слова, собраний и иных, должны быть разрешены. Статья 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. — РБК) должна быть отменена».

«Россия — демократическое федеративное государство».

«Россия — страна свободной экономики с сильным социальным сектором».

«Государство должно перестать владеть инструментами пропаганды».

«Законы, известные как «пакет Яровой», должны быть отменены».

«На практике должна быть устранена цензура и возможность государства финансовыми и административными инструментами управлять культурными и общественными институциями».

«Россия — светское государство. Религиозные институции и деятели не могут финансироваться из государственного бюджета, из бюджета государственных и связанных с государственным заказом предприятий».

«Усыновление граждан России иностранными гражданами должно быть разрешено во всех тех случаях, когда на опеку над ребенком не претендуют граждане Российской Федерации».

О доходах

«Я обеспечена, но все мои доходы — результат тяжелого и видимого всем труда, я не владею приватизированными предприятиями, не получаю комиссий, откатов, полностью выплачиваю налоги и горжусь своей самостоятельностью и независимостью».