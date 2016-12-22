Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Ксении Собчак будут шансы в политике, если она «ответит на волеизъявление народа». Собчак 18 октября заявила о своем желании стать кандидатом на выборах 2018 года

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике», — заявил Песков телеканалу «Дождь».

Говоря о возможной регистрации Собчак в качестве кандидата, Песков заявил, что «Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции» — она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны.

Комментарий Пескова появился за несколько минут до того, как газета «Ведомости» опубликовала письмо Собчак, в котором телеведущая впервые открыто заявила о своих планах стать кандидатом на выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года.

Впервые информация о возможном участии Собчак в выборах появилась 1 сентября. Тогда «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и близких к Кремлю экспертов писали, что в Кремле рассматривают вариант с выдвижением женщины в качестве «спарринг-партнера» для Владимира Путина на выборах 2018 года (сам действующий президент о своем участии в выборах пока не объявлял). Один из собеседников издания, близкий к администрации президента, назвал идеальным кандидатом Ксению Собчак, которая «демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику». Собчак тогда резко отреагировала на публикацию. «Я человек независимый и ни с какой «апешечкой» и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду», — написала она в Instagram. Тем не менее прямо Собчак никогда не опровергала информацию о планах идти на выборы.

Часть оппозиции отнеслась к информации о выдвижении Собчак скептически. 22 сентября оппозиционный политик Алексей Навальный заявил на своем канале в YouTube, что Собчак — это «карикатурный либеральный кандидат с людоедской оппозицией».

На прошлой неделе Русская служба Би-би-си со ссылкой на мать Собчак, Людмилу Нарусову, сообщала, что телеведущая встречалась с Владимиром Путиным. Поводом для встречи, по словам Нарусовой, стало интервью с Путиным для фильма об отце Собчак — первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке, под началом которого Путин работал в 1990-е годы.