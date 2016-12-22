«Меня всеми силами выталкивают в политику»: 15 фактов о Ксении Собчак

Ксения Собчак официально объявила о своем выдвижении в кандидаты в президенты. Ее путь от светской львицы до кандидата в президенты — в обзоре РБК

Ксения Собчак (Фото: Алексей Абанин / «Коммерсантъ»)

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Санкт-Петербурге в семье Анатолия Собчака (на тот момент преподавателя юридического факультета ЛГУ, в дальнейшем — первого мэра Санкт-Петербурга) и Людмилы Нарусовой (на тот момент — преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, в дальнейшем — члена Совета Федерации). Окончила факультет международных отношений МГИМО и позднее факультет политологии МГИМО.

Кино

В 2004 году вышел фильм Александра Сорокина «Воры и проститутки. Приз — полет в космос», в котором Ксения Собчак сыграла роль журналистки. В настоящий момент ее фильмография насчитывает 20 фильмов.

Телевидение

В том же 2004 году на телеканале ТНТ было запущено реалити-шоу «Дом-2», в котором Собчак стала одной из ведущих. Она покинула проект в середине 2012 года.

В 2006 году на телеканале «Муз-ТВ» вышел первый выпуск реалити-шоу «Блондинка в шоколаде», главной героиней которого стала Собчак. В 2007 году она принимала участие в программе «Первого канала» «Цирк со звездами», записала песню «Потанцуй» вместе с рэпером Тимати, а также снялась в видеоклипе. С 2007 года вела авторскую программу «Будни Барабаки» на радиостанции «Серебряный дождь».

В разное время Собчак вела ток-шоу «Свобода мысли» вместе с Александром Вайнштейном на 5 канале, принимала участие в развлекательной передаче «Девчата» на телеканале Россия-1, вела шоу «Топ-модель по-русски».

С 2012 года Собчак ведет программу в эфире телеканала «Дождь» «Собчак живьем». Вела программы «Сделка» и «Битва ресторанов» на телеканале «Пятница!». В феврале 2012 года на MTV выходило ток-шоу «Госдеп с Ксенией Собчак», первый выпуск которого получил название «Куда ведёт нас Путин?». После первого же выпуска программу закрыли, в дальнейшем шоу показывали телеканалы РБК, Дождь», а также портал «Сноб».

Книги и издательский бизнес

В 2008 году выпустила книгу «Стильные штучки Ксении Собчак», в том же году вышла книга «Маски, блески, бигуди. Азбука красоты». Через год — книга в соавторстве с Оксаной Робски «Zамуж за миллионера или Брак высшего сорта». В 2010 году вышли «Энциклопедия лоха» и «Философия в будуаре».

С мая 2012 года по декабрь 2014 года Собчак была главным редактором женского журнала SNC. В октябре 2014 года стала главным редактором журнала о моде L’Officiel.

Реклама и бизнес-проекты

Занимает 10 место в последнем рейтинге главных российских знаменитостей Forbes. По версии журнала ее доход за прошлый год составил $2,1 млн, а один ее рекламный пост в соцсетях стоит примерно €7000–8000 для товаров из люксового сегмента и от €10 тыс. для товаров массового спроса. Крупнейшие рекламные контракты Собчак заключены с компаниями ЦУМ, JPoint (ювелирные украшения), «Терехов» (одежда), Prelox (средство для повышения потенции) и Dior Makeup.

Совладелица ресторана «Бублик» на Тверском бульваре в Москве.

Политическая деятельность

Активно участвовать в политической жизни страны Собчак начала еще в декабре 2011 года, когда после выборов в Госдуму поддержала акции протеста против фальсификации их итогов. 4 декабря она приняла участие в крупнейшем митинге, который прошел на Болотной площади в Москве и собрал около 100 тыс. человек. В своем блоге Собчак тогда написала, что «хорошее собрание получилось». 24 декабря Собчак выступала со сцены во время акции протеста на проспекте Сахарова. «Мы пришли сюда бороться не за власть, а чтобы влиять на власть» — сказала она. Некоторые митингующие телеведущую освистали.

В самом массовом и резонансном митинге — на Болотной площади 6 мая 2012 года — Собчак участия не принимала. «Вчера я приняла очень непростое решение для себя — первый раз с 24 декабря не пойти на митинг, — сказала она. — Приняла это решение, скажу откровенно, так как знала заранее, что основная цель будет стояние на мосту, прорыв и сидячая забастовка. Если бы не знала, конечно бы пошла».

«Я — мирный оппозиционер, который все это время отчаянно призывал власть услышать людей на улице, и, наконец, начать изменения и перестройку, а не продолжать создавать новые имитации и симулякры».

8 мая 2012 года Собчак присоединилась к протестным «гуляниям» в центре Москвы и была задержана вместе с Алексеем Навальным. В июне в ее квартире прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной. В этот же день с обысками пришли к другим лидерам оппозиции — Алексею Навальному, Илье Яшину и Сергею Удальцову. Во время обысков в квартире Собчак было изъято более 1 млн евро, $522 тыс. и 485 тыс. руб. Позднее деньги ей вернули. По «болотному делу» она проходила свидетелем.

В июне 2012 года в интервью «Новой газете» Собчак заявила, что не хочет быть президентом. Тогда же она говорила, что у нее есть ощущение, что Владимир Путин считает ее предателем.

«Я точно знаю, что я хочу делать. И кем я хочу быть. Но впечатление, что меня выталкивают всеми силами в политику. И может так оказаться, что у меня просто не останется альтернатив».

Осенью 2012 года Собчак участвовала в выборах в Координационный совет российской оппозиции. Заняла четвертое место по общегражданскому списку, больше голосов получили только Алексей Навальный, Дмитрий Быков и Гарри Каспаров, при этом она опередила таких политиков как Илья Яшин, Геннадий Гудков, Борис Немцов. В совете занимала умеренные позиции, выступала за уход от антипутинских лозунгов и требования конкретных реформ. Совет фактически прекратил свое существование через год — в октябре 2013 года.

В 2014 году во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина телеведущая попросила президента разъяснить, что значили слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который после теракта в Грозном заявил, что семьи боевиков будут выдворены из Чечни без права на возвращение. Путин заверил, что никто из официальных органов и представителей власти травлей несогласных не занимается. «Никаких попыток, никаких указаний, никакой организации никогда не было и не будет, какой бы то ни было травли в отношении кого бы то ни было», — сказал президент.

1 сентября текущего года газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщила, что Кремль рассматривает кандидатуры нескольких женщин, чтобы одна из них стала потенциальной конкуренткой Владимира Путина на президентских выборах. При этом идеальным вариантом кандидата, по словам близкого к администрации президента собеседника, является Собчак: она «демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику».

«Я человек независимый и ни с какой «апешечкой» и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь», — написала Собчак в ответ на статью в своем посте в Instagram.

18 октября Ксения Собчак официально объявила о своем намерении стать кандидатом в президенты.