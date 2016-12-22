Под Одессой в стычках после суда по «делу 2 мая» пострадали 35 силовиков

Сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии получили травмы в столкновениях с активистами проукраинских организаций в Черноморске (Одесская область). Стычки начались после вердикта суда по делу о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе

Фото: Архип Верещагин / ТАСС

В результате стычек активистов проукраинских организаций с сотрудниками сил правопорядка у здания Ильичевского городского суда в Черноморске (Одесская область) в понедельник, 18 сентября, пострадали 20 полицейских и 15 бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в сообщении МВД Украины, размещенном на странице ведомства в Facebook.

Издание «Думская» со ссылкой на советника начальника областного главка полиции Руслана Форостяка сообщает о 20 пострадавших силовиках.

По факту произошедшего начато уголовное производство, предварительно действия лиц, напавших на силовиков, квалифицировали по ч. 4 ст. 296 УК Украины (групповое хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений), пишет издание.

Ранее в понедельник, 18 сентября, у здания Ильичевского городского суда начались стычки между членами проукраинских организаций и силовиками. Активисты разбирали брусчатку, стаскивали шины и палеты к выездам от здания суда. Между ними и сотрудниками полиции возник конфликт. По информации корреспондента агентства «Интерфакс-Украина», активисты стали бросать в полицейских бутылки с водой и палки, а также пытались прорвать оцепление. Также в сотрудников полиции бросили взрывпакет. В ответ те применили слезоточивый газ.

Столкновения начались после вынесения приговора по делу о массовых беспорядках, произошедших на Греческой площади в Одессе 2 мая 2014 года. Обвиняемыми по делу проходили 19 человек (все, по данным ТАСС, — представители движения «Антимайдан»). Пятеро обвиняемых до суда находились в СИЗО — считающийся организатором беспорядков Сергей Долженков, а также активисты Евгений Мефедов, Максим Сакауов, Владислав Романюк и Сергей Корчинский. Им грозило лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

В вердикте Ильичевского горсуда представленные фото- и видеодоказательства участия обвиняемых в беспорядках были сочтены сомнительными, поскольку в суд представили не оригиналы, а копии документов. Также в суде заявили, что лица участников беспорядков нельзя различить на фото и видео. ​ Всех обвиняемых суд оправдал. После вынесения вердикта ​Долженкова и Мефедова, освобожденных из-под стражи, снова задержали и обвинили в сепаратизме.

Решение суда было ожидаемым, заявил РБК бывший председатель Одесского областного совета Алексей Гончаренко. «Плохо, что украинские органы не смогли ничего доказать и провести следствие, оно проходило из рук вон плохо. Но хорошо, что Украина еще раз доказала, что есть независимый суд, который в отличие от той же России изучает доказательства, а не следует политической повестке», — заявил Гончаренко.

2 мая 2014 года в центре Одессы, на Греческой площади, произошли столкновения между футбольными фанатами и сторонниками новых властей Украины с одной стороны и активистами «Антимайдана» — с другой.



Массовая драка сопровождалась стрельбой, погибли шесть человек. Сторонники киевских властей оттеснили противников и двинулись к Дому профсоюзов, где находился палаточный лагерь «Антимайдана». «Антимайдановцы» забаррикадировались в здании, их противники забросали Дом профсоюзов «коктейлями Молотова». Там начался пожар, который привел к гибели более чем 40 человек.

Дело о пожаре в Доме профсоюзов рассматривается отдельно от дела о беспорядках на Греческой площади.