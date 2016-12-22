«Угроза преувеличена»: иностранные СМИ об учениях «Запад-2017»

14 сентября начались совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». 18 сентября их посетил Владимир Путин. Чем обеспокоен Запад, в чем план президента России и зачем они Белоруссии — в обзоре иностранной прессы

Фото: Виталий Невар / ТАСС

«Сценарий «Запада-2017» отражает страхи Москвы, которая боится, что западные правительства могут попытаться разрушить ее альянс с Белоруссией, начав проводить кампанию влияния и спонсировать сепаратистов. Именно так Путин воспринимает то восстание, в результате которого на Украине к власти пришло прозападное правительство, и он заявил, что в будущем этого нельзя больше допускать.

<...>

Когда начались маневры и российские военные и их белорусские союзники начали наносить удары по своим воображаемым врагам, страхи, которые оппоненты Лукашенко испытывают в связи с возможными агрессивными намерениями России, внезапно показались им реальными. Министерство обороны России объявило, что танки направляются в Белоруссию. Когда представитель белорусского Министерства обороны опроверг эту информацию, группа оппозиционных активистов направилась к границе страны, чтобы поднять тревогу в случае, если им удастся обнаружить танки.

«Если Россия отправляет войска, о которых Белоруссия ничего не знает, тогда это не учения, а попытка оккупации», — заявил один из лидеров белорусской оппозиции Павел Сивярынец».

«Кажется, Швеция, как и другие страны Балтийского региона, Польша, а также большинство стран Запада действительно полагает, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» — это подготовка к российскому нападению на Европу. Откуда эта паранойя? Спросите любого представителя этих стран, все они скажут: «Из-за Крыма».

Возможно ли, чтобы присоединение Россией Крыма так напугало всю Европу, а в особенности государства в той ее части, которая близка к России? Видимо, да. Сейчас сложно сказать, насколько дело действительно в желании укрепить оборону, особенно в случае таких стран, как Швеция, где годами урезался военный бюджет, а насколько — в подлинном страхе. Во внимание стоит принять оба варианта».

«Белоруссия стопроцентно может стать наиболее вероятной причиной военных действий между Россией и США. Если посмотреть на карту, то Белоруссия — это красная черта России, а прибалтийские страны — красная черта США. Американскую черту пересечь непросто. Белоруссия же может оказаться в центре всевозможных кризисов, и Россия опасается, что соседние страны будут вести игру, которая в конечном итоге приведет к войне.

Сюжетная линия учений «Запад» показывает, что Кремль считал возможным и более действенный американский ответ на российское вмешательство на Украине, но полагал, что такой вариант маловероятен. Такую же возможность Путин не исключает и в Белоруссии. Проводя эти учения, Кремль пытается показать США и НАТО, что будет делать Россия в случае такого американского ответа».

Фото: Рамиль Насибулин / БелТа / ТАСС

«Главный вопрос в том, каких целей и стратегии придерживается Россия по отношению к Белоруссии. Белоруссия очень важна для России. Она, как считается, входит в «русский мир», а ее независимость рассматривается Кремлем, как аномалия. Путину важно закрепить статус Белоруссии как сателлита России, сделать обычным делом присутствие российской армии на ее территории и остановить неторопливую нормализацию отношений Минска и Запада, без которого демократическая и процветающая Белоруссия немыслима в принципе.

Аннексия Крыма и введение санкций впервые за долгое время сделали отношения Минска с европейскими странами лучше, чем у России. Лукашенко воздержался от официального признания аннексии Крыма и смог установить связи с новой украинской властью. Кроме того, Белоруссия не поддержала ответные санкции России в отношении Европы и продолжает, как и прежде, торговать с ЕС.

События на Украине предоставили белорусской власти не только реабилитацию на международном уровне, но и новые торговые возможности.

И именно Минск добился относительной прозрачности операции «Запад 2017» для наблюдателей из соседних стран и международных организаций вроде НАТО.

<...>

В Кремле прекрасно понимают, что независимая, пусть даже формально, страна на границе с тихим и замкнутым в себе в настоящий момент ЕС в перспективе все же может европеизироваться и освободиться от влияния бывшей империи.

«НАТО начало реагировать на российские военные учения. Однако оно до сих пор не может перебросить за три дня сто тысяч человек или внезапно поднять на ноги любую бригаду. В плане поддержания постоянной боевой готовности Россия продолжает сохранять преимущество. Тем не менее Кремль наверняка заметит пробуждение альянса и, возможно, придет к выводу, что конфронтация не имеет смысла. Важно, чтобы НАТО не решило почить на лаврах и не позволило обмануть себя российской «деэскалацией», симптомы которой мы наблюдаем.

<...>

Если учения «Запад» будут иметь именно такой размах, как Россия обещала ОБСЕ, в западных странах могут решить, что Москва заслуживает доверия, а с санкциями пора покончить. Затем может последовать согласие на появление в Донбассе «голубых касок». Когда позиция Асада в разрушенной Сирии укрепится, россияне будут готовы уйти с Ближнего Востока, такую показную операцию они уже однажды устраивали. Если одновременно они обещают Дональду Трампу «решить» дело с КНДР, американский президент сможет пойти на сделку. Очевидно, что военная составляющая «Запада» не имеет особого значения, ведь Россия и так постоянно проводит учения. «Запад» — это карта, которую Москва использует в широкой, возможно, даже глобальной игре. Но карточный стол мы должны контролировать сами».

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«В учениях «Запад-2017», которые Россия проводит вместе с Белоруссией, будет задействована часть новейших систем оружия российского производства. Однако большое значение имеет также и то, какое оружие Россия решила не использовать.

Несмотря на стремительную модернизацию при президенте Путине, российские вооруженные силы до сих пор не могут развертывать стелс-истребители и новейшие модели танков. Кроме того, единственный авианосец России «Адмирал Кузнецов» тоже пока нельзя задействовать в военных учениях.

<...>

Поэтому, хотя масштабы и близость «Запада-2017» вызывают тревогу у соседних государств, отсутствие на этих учениях новейшей и потенциально самой мощной военной техники говорит о том, что угроза, которую представляет собой эта мобилизация российских вооруженных сил, преувеличена. Разумеется, Москва может отправить еще тысячи военнослужащих, сотни боевых машин, множество самолетов и десятки кораблей на территорию того или иного соседнего государства, спровоцировав при этом невероятную шумиху в международной прессе».