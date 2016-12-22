Армения допустила возврат Азербайджану части территорий

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что обсуждает с Азербайджаном возвращение территорий, не представляющих угрозы для Нагорного Карабаха. Армянская сторона повторила, что по-прежнему готова признать Карабах в случае войны

и Эдвард Налбандян (слева) и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Армения обсуждает с Азербайджаном возврат тех территорий, которые не будут представлять угрозы для Карабаха, об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян на Шестом всеармянском форуме «Армения-Диаспора», передает «Интерфакс».

«В связи с возвратом территорий речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать» Карабаху, сказал Налбандян. «Других подробностей сообщить не могу, в противном случае переговоры провалятся», — пояснил он.

В ходе форума Налбандян также напомнил позицию Армении, которая заявляла, что признает независимость Нагорного Карабаха в случае начала военных действий. «Если начнется война, и ее невозможно будет сразу остановить, то Армения признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику. Это будет означать конец переговоров со всеми последствиями», — сказал министр.

В апреле 2016 года о такой позиции Армении говорил президент страны Серж Саргсян. «Республика Армения в качестве стороны соглашения 1994 года о прекращении огня по-прежнему в полной мере выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. Кроме того, я поручил МИДу работать в направлении подписания соглашения о военном сотрудничестве с НКР. И здесь я должен сказать, что я уже не раз заявлял, что если военные действия действительно продолжатся и перерастут в широкомасштабные, Республика Армения признает независимость Нагорного Карабаха», — отмечал он.



​В конце июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах и Армения являются «историческими азербайджанскими землями». «Не только Нагорный Карабах, но и нынешняя территория Армении являются историческими азербайджанскими землями. Нельзя сегодня сравнивать слабую Армению с сильным Азербайджаном», — сказал Алиев. Он отметил, что СМИ «либо по незнанию, либо целенаправленно» преподносили информацию о конфликте в Нагорном Карабахе общественному мнению в «лживом и искаженном виде».

В июне 2016 года президент Владимир Путин принял у себя глав Армении и Азербайджана — Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Это была вторая очная встреча Алиева и Саргсяна после «четырехдневной войны» — обострения боевых действий на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в апреле того же года. По итогам встречи было решено увеличить численность сотрудников миссии ОБСЕ в зоне конфликта.

В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года автономная область объявила о создании Нагорно-Карабахской республики. Между Азербайджаном и Нагорным Карабахом начался военный конфликт. В результате Азербайджан лишился контроля над своей бывшей территорией. Государства несколько раз пытались урегулировать отношения мирным путем. В настоящее время Азербайджан продолжает настаивать на возвращении Нагорного Карабаха в состав страны.