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Бывший участник КВН пожаловался на «цензурные фильтры»
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Бывший участник КВН пожаловался на «цензурные фильтры»
Политика, 20:08
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Бывший участник КВН пожаловался на «цензурные фильтры»
Бывший участник КВН Дмитрий Колчин рассказал, что на играх «очень сложно утвердить шутки про президентов». В пресс-службе КВН это опровергают, а слова Колчина называют «глупостью»

Бывший лидер команды международного Клуба веселых и находчивых «СОК», а также экс-редактор Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин рассказал о «цензурных фильтрах», которые, по его словам, существуют как на этапе создания игр, так и при монтаже эфира программы. Именно они, как уточнил Колчин в интервью Youtube-каналу Wanna Banana, стали одной из причин его ухода из КВН. 

Как пояснил Колчин РБК, в КВН очень сложно утвердить шутки про президентов. «По разным причинам, многие шутки не доходят до экрана, так было всегда. КВН этим и отличается, что это уникальная игра, где очень изящно и очень круто шутят. Но почему-то этого стало очень мало, когда я там работал», - пояснил он.

По словам Колчина, в игре было «дозированно» количество упоминаний официальных лиц. Это, как пояснил собеседник РБК, произошло по причине того, что это сложно согласовывать. «Руки опускаются в тот момент, когда появляется максимальное количество преград. Команды пишут шутки, мы их редактируем, потом бывает такое, что каналы вырезают по разным причинам. Если шутка неклассная и несмешная, мы ее сами убираем, мы выдаем только высококачественный продукт», — добавил он.

«Какое количество, вы бы знали, там цензурных фильтров», — сетовал квнщик ​ в интервью Youtube-каналу Wanna Banana. «Надо на эту тему не шутить, надо эту фамилию не называть, это надо убрать», — привел Колчин пример, добавив, что в связи с этим КВН, по его мнению, «превращается в какое-то даже не кривое зеркало, а сборник анекдотов».

В качестве примера своего столкновения с одним из подобных «цензурных фильтров» Дмитрий Колчин привел историю, когда его команда попала в Высшую лигу КВН и подготовила для выступления на конкурсе шутливый номер на мотив песни Виктора Цоя «Хочу перемен». В песне, как рассказал бывший участник игр, рассказывалось «о желании разобрать балкон». «Надо лыжи убрать и банки убрать, а здесь вот поставить диван», — процитировал Колчин слова новой композиции, которую участники конкурса исполнили под песню группы «Кино».

«Пришел человек после репетиции и сказал: «Эту песню на «Первом канале» включать нельзя. Эта песня — прямая ассоциация с недовольством властью», — отметил он, подчеркнув, что «люди», которые решают, выйдет ли номер в эфир, работают на «Первом канале». Сотрудники творческого объединения «Александр Масляков и компания» («АМиК»), которое принадлежит президенту КВН, в свою очередь, по словам Колчина, только «страхуются», чтобы не вызвать возмущения со стороны представителей канала. «Бывает так, что «АМиК» снимает передачу, мы ее на монтаже собираем, она уходит на канал, а канал вырезает оттуда еще куски без ведома», — рассказал также бывший квнщик.​

Как рассказал РБК участник команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов, редактура в КВН «всегда была строгой». «Я не понимаю логику [отбора шуток], которой руководствуются редакторы и [президент КВН] Александр Васильевич [Масляков]», — сказал он, заметив однако, что «иногда допускаются непозволительные вещи, а простые и безобидные вырезаются».

Представитель Александра Маслякова-старшего на просьбу прокомментировать эту информацию, в свою очередь, сообщил РБК, что шоумен находится в отпуске и не готов «ничего комментировать». В принадлежащем ему творческом объединении «Александр Масляков и компания» («АМиК») от комментариев РБК по этому поводу отказались. На момент публикации «Первый канал» не смог предоставить РБК комментарий.  В пресс-службе КВН РИА Новости опровергли информацию о запрете на номера и сценки про президентов. «Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране. Глупость какая», — сообщили в пресс-службе КВН.

До этого, в марте, Центр стратегических коммуникаций Stratcom со штаб-квартирой в Риге опубликовал доклад, который был посвящен юмору как инструменту стратегических коммуникаций. В этом исследовании эксперты, в частности, обвинили передачу КВН во влиянии на общественное мнение с помощью политического юмора. Клуб веселых и находчивых в Stratcom также назвали «пирамидой Александра Маслякова». «Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики [бывшие участники КВН Михаил] Галустян и [Александр] Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками», — отреагировала на это тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Авторы: Евгения Маляренко, Любовь Алтухова, Дмитрий Окрест, Мария Истомина.
Теги: цензура , КВН , юмор , Телевидение
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