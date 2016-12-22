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Авиакомпании задолжали пассажирам за задержки европейских рейсов €6,6 млн
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Авиакомпании задолжали пассажирам за задержки европейских рейсов €6,6 млн
Политика, 15:24
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Авиакомпании задолжали пассажирам за задержки европейских рейсов €6,6 млн
Летом 2017 года рейсы в Европу в аэропортах России задерживались и отменялись по вине авиакомпаний в три раз чаще, чем весной. Размер компенсаций пассажирам за эти задержки достиг более €6,6 млн, подсчитали эксперты
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

С марта по август 2017 года авиакомпании, выполняющие полеты из России в Европейский союз и наоборот, из ЕС в Россию, задолжали пассажирам €6,6 млн компенсаций за отмененные и задержанные рейсы.

К таким выводам пришли аналитики сервиса AirHelp, которые проанализировали данные о задержках и отменах рейсов в шести крупнейших аэропортах России — столичных Шереметьево, Домодедово и Внуково, петербургском Пулково, екатеринбургском Кольцово и калининградском Храброво. Исследование есть в распоряжении РБК.

Согласно регламенту Европарламента и Совета ЕС №261/2004, если перелет был отложен или отменен по вине авиакомпании, компенсация пассажиру со стороны перевозчика в зависимости от расстояния может составлять до €600.

Летом 2017 года европейские рейсы в крупнейших аэропортах России задерживались и отменялись по вине авиакомпаний в три раза чаще, чем весной: 65 отмененных и задержанных рейсов весной против 195 летом. При этом, отмечают авторы исследования, летом по вине авиакомпаний срывались перелеты во всех шести исследованных аэропортах, даже в Храброво (Калининград) и Кольцово (Екатеринбург), где весной не было задержано или отменено ни одного рейса на европейских направлениях.

Эксперты составили свой рейтинг авиакомпаний по размеру компенсаций, причитающихся пассажирам. 

Больше всего, почти миллион евро (€934 тыс.), клиентам задолжали «Уральские авиалинии». На втором месте греческий перевозчик Ellinair S.A, который должен компенсировать пассажирам €552,3 тыс. На третьем месте — авиакомпания S7 Airlines с €448,7 тыс. В пятерку вошли также British Airways с €435,2 тыс. компенсаций и Bulgaria Air, которая должна своим пассажирам €377,3 тыс.

«Аэрофлот» заплатит €349,2 тыс., Air France — €313,7 тыс., Lufthansa — €164,5 тыс., Red Wings — €163,4 тыс.

Всего весной и летом из-за задержек и отмен рейсов в шести указанных аэропортах пострадали 14 тыс. человек, отмечают аналитики.

Чаще всего задерживали или отменялись по вине авиакомпаний рейсы с вылетом или прибытием в Пулково. Всего за указанный период с марта по август в аэропорту Санкт-Петербурга по этой причине были отменены 43 рейса. Это больше, чем в Шереметьево (24 отмененных по вине авиакомпаний рейса) и в Домодедово (17 рейсов) вместе взятых.

Меньше всего рейсов отменялось по вине авиакомпаний во Внуково. С марта по август по этой причине в третьем московском аэропорту отменено всего два европейских рейса, указывают авторы исследования.

Всего авиакомпании с вылетом из Пулково задолжали своим пассажирам €1,7 млн. Еще €1,6 млн отдадут авиакомпании с вылетом из Шереметьево, а €1,5 млн — авиакомпании, которые совершали рейсы из Домодедово.

Объем компенсаций, которые должны заплатить пассажирам авиакомпании с вылетом из остальных аэропортов существенно меньше: €195,5 тыс. заплатят компании, рейсы которых были сорваны во Внуково,​ €192,3 тыс. — перевозчики с конечной или начальной точкой маршрута в Кольцово и €33 тыс. — в Храброво.

Данные, предоставленные AirHelp, относятся к рейсам из стран ЕС в Россию, которые выполняли российские перевозчики, а также к рейсам, которые выполняли европейские авиакомпании из России и в Россию.

Авторы: Наталья Демченко, Роман Кизьма.
Теги: компенсация , авиакомпании , задержки рейсов
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