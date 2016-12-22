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СМИ узнали о принятом в правительстве решении повысить акцизы на бензин
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СМИ узнали о принятом в правительстве решении повысить акцизы на бензин
Политика, 01:34
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СМИ узнали о принятом в правительстве решении повысить акцизы на бензин
Решение о повышении акцизов на топливо на 1 руб. за литр (в два этапа по 50 коп.) принято в правительстве. Ранее о том, что с таким предложением выступил Минтранс, писал РБК. Деньги пойдут на дороги в Крыму и Калининграде
Фото: Taylor Weidman / Bloomberg

На бюджетных совещаниях в правительстве было принято решение дополнительно поднять акцизы на топливо, пишет газета «Ведомости» со ссылкой нескольких федеральных чиновников.

Ранее РБК со ссылкой на федеральных чиновников сообщал, что министерство транспорта предложило собрать нужные для завершения строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области 40 млрд руб. путем повышения акцизов на топливо. Завершить строительство долгостроя поручил президент Владимир Путин. Источники РБК говорили, что Минтранс предлагает провести повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в 2018 году в два этапа по 50 коп. за 1 литр.

По данным «Ведомостей», повышение должно произойти по этой схеме с 1 января и с 1 июля. Повышение на 50 коп. превышает индексацию, предусмотренную Налоговым кодексом — в 4%, то есть примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива.

Газета со ссылкой на чиновников отмечает, что дополнительные доходы от такого повышения составят 55-60 млрд руб. «Из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп.», — процитировал газете федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства. Также на цены могут повлиять рыночные риски до конца 2017 ода. на 2,8 руб. за 1 л.

Помимо трассы «Приморское кольцо», как писал РБК, претендентом на на деньги от повышения акцизов является трасса «Таврида», отмечают «Ведомости». В 2018 году правительство выделит на ее стройку более 14 млрд руб., говорил премьер Дмитрий Медведев. С марта 2016 года трасса подорожала с 85 до 140 млрд руб.

Один из источников «Ведомостей» отметил, что «решение предварительное, но вряд ли в понедельник изменится», второй добавил, что могут быть учтены политические риски перед выборами.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: бензин , акциз
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