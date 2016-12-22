Путин уволил нескольких глав региональных управлений СК, МВД и ФСИН

Путин уволил сразу нескольких руководителей управлений Следственного комитета, МВД и ФСИН. Среди них — начальник управления СК по Ленинградской области, глава ФСИН по Подмосковью и Западно-Сибирский транспортный прокурор

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности нескольких руководителей структурных подразделений Следственного комитета России, Министерства внутренних дел и Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В отставку отправлены руководитель управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, а также начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров.

Помимо этого, в отставку отправлен Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

Как сообщает региональная газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, замначальника ГУ МВД Романюк готовился к отставке, ожидая указа президента. По данным издания, он готовится занять должность начальника службы безопасности в одном из федеральных банков, однако интернет-газета Znak.com сообщает о «должности в одной из близких государству финансово-промышленных групп».