ПАРНАС предложила выдвинуть Ройзмана в губернаторы Свердловской области

ПАРНАС решила выдвинуть Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области, если «Яблоко» не согласится на это на конференции 21 июня. Сам Ройзман заявил, что планирует стать кандидатом от «Яблока»

Евгений Ройзман (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Члены регионального отделения ПАРНАС Свердловской области согласились выдвинуть мэра Екатеринбурга Евгений Ройзмана кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Об этом ТАСС рассказал глава партии Михаил Касьянов.

Член ПАРНАС Максим Верников в беседе с агентством «Интерфакс» сообщил, что свердловское отделение партии на собрании 18 июня единогласно проголосовало за выдвижение Ройзмана.

Он пояснил, что у мэра Екатеринбурга могут возникнуть сложность с выдвижением от «Яблока», поэтому он стал кандидатом от ПАРНАС.

«Нам важно, чтобы его выдвижение прошло юридически корректно, а на следующей неделе Ройзман определится, от нас он пойдет на выборы или от «Яблока», — пояснил Касьянов в беседе с ТАСС.

Сам Ройзман в беседе с РБК рассказал, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на губернаторские выборы от «Яблока», как и планировалось. При этом его выдвижение перенеслось с понедельника на среду — это связано с необходимостью уведомить местный избирком за три дня до выдвижения.

«На вчерашней конференции был глава местного отделения ПАРНАС, и он предложил мне выдвинуться от них. У меня есть и другие предложения, например от местной Трудовой партии», — пояснил он.

Мэр Екатеринбурга в разговоре с РБК не стал опровергать возможность сотрудничества с другими партиями, если выдвижение от «Яблока» не состоится. «Но пока я уверен в наших с [основателем партии Григорием] Явлинским договоренностях», — заявил Ройзман.

Пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев заверил РБК в том, что назначенное на среду выдвижение Ройзмана от партии состоится.

Накануне, 17 июня, председатель свердловского отделения «Яблока» Юрий Переверзев ушел со своего поста и вышел из партии из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. ТАСС писал, что вместе с ним из партии вышли десять человек.

Сам Ройзман в разговоре с РБК признался, что «такого хода, что они распустят региональное отделение, не ожидал никто».

По словам Переверзева, мэр Екатеринбурга не стал взаимодействовать с региональным отделением партии, не озвучил свою предвыборную стратегию. Сам Ройзман опроверг это РБК.

Переверзев также уточнил, что за два дня до конференции, которая должна пройти 19 июня и на которой будет принято решение о выдвижении Ройзмана, на региональное отделение «Яблока» стало отказываться давление.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября в рамках единого дня голосования. Помимо Ройзмана на пост губернатора подали документы кандидаты от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, от «Справедливой России», «Единой России», КПРФ, партии «Зеленых» и ЛДПР.