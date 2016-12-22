ОАЭ предложили Западу организовать наблюдение за Катаром

Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаршаш заявил о полном отсутствии доверия к Катару. Он предложил западным странам наладить систему наблюдения за деятельностью правительства Катара

Анвар Гаргаш (Фото: Kamran Jebreili / AP)

Объединенные Арабские Эмираты предложили странам Запада создать механизм наблюдения за действиями Катара с тем, чтобы заставить его прекратить поддержку террористов. Об этом, как сообщает The Guardian, заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

По версии издания, Гаргаш прибыл в Лондон, чтобы организовать дипломатическую поддержку эмбарго Катара, объявленного арабскими странами.

«Речь идет об изменении поведения», — пояснил министр. «Если мы получим четкие стратегические сигналы о том, что Катар намерен измениться, что он прекратит финансирование исламистских боевиков, это станет основой для обсуждения, но нам нужна система мониторинга», — сказал Гаргаш.

«Мы им не доверяем. Существует нулевое доверие, но нам нужна система мониторинга, и нам нужны наши западные друзья для участия в ней», — добавил министр. По его словам, целью мониторинга должны стать гарантии того, что Катар не финансирует экстремистов, не укрывает их в Дохе, не оказывает поддержку «Братьям-мусульманам», «Хамасу», «Аль-Каиде» (деятельность в России запрещена).

Ранее 12 июня глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал их к деэскалации ситуации вокруг Катара и к ослаблению блокады этого ближневосточного государства. Заявление было сделано после встречи Джонсона с со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Вместе с тем на встрече с главой МИД Катара Джонсон призвал Доху «серьезно отнестись к озабоченности своих соседей». «Катар — партнер Великобритании в борьбе с терроризмом, но он должен принять срочные меры в связи с обвинениями в финансировании экстремистских групп», — заявил Джонсон.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств. Все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран. Кроме того, они обвинили Доху в том, что она укрывает лидеров исламистской организации «Братья-мусульмане» (признана в России террористической и запрещена), штаб-квартира которой расположена в Катаре, а также в финансировании и поддержке организаций «Аль-Каид​а» и «Исламское государство» (запрещены в России). Власти Катара в свою очередь все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изоляция Катара арабскими странами является «бесчеловечной и противоречит исламским ценностям». Методы, которые используются в отношении Катара «неприемлемы», подчеркнул турецкий лидер. Он также выразил мнение, что разрешить эту кризисную ситуацию следует Саудовской Аравии.

Россия, Германия, США и Великобритания выразили обеспокоенность в связи с блокадой Катара. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявлял об угрозе военного конфликта. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании призывали к ослаблению блокады. Москва в свою очередь предлагала помощь Катару.