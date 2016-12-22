После протестов Мэй признала недостатки при первой помощи погорельцам

Организация первой помощи пострадавшим при пожаре в 24-этажном здании в центре Лондона оказалась не достаточно хорошо обеспечена, признала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ранее в Лондоне прошли несколько акций протеста с требованием отставки премьера

Канцелярия премьер-министра Великобритании распространила официальное заявление, в котором Тереза Мэй признала недостатки при организации первой помощи пострадавшим при пожаре в 24-этажной высотке Grenfell Tower в центре Лондона.

«Реакция наших служб оперативного реагирования, Национальной системы здравоохранения и местной общины была героической. Но, честно говоря, оказание поддержки семьям, которые нуждались в помощи, и предоставление им основной информации в первые часы после этой ужасной трагедии, не было обеспечено достаточно хорошо», — говорится в заявлении Мэй.

«Я услышала об этих проблемах, и я приказала незамедлительно принять меры по оказанию помощи родственникам жертв и оставшимся в живых», — пояснила премьер-министр. По ее словам, «люди потеряли в огне все и остались только в одежде, которая была на надета на них».

Заявление было опубликовано после того, как в субботу, 17 июня, глава правительства встретилась с пострадавшими в пожаре и родственниками погибших. Ранее в Лондоне прошли акции протеста с требованием отставки Мэй, в ходе которых протестующие упрекали премьера в недостаточном внимании к организации помощи пострадавшим, а также в том, что она не встретилась с ними лично сразу же после пожара.