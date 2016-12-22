«Вот мой президент едет»: разговор Путина с Оливером Стоуном. Избранное

В США показали документальный фильм Оливера Стоуна о Владимире Путине. РБК собрал из четырех серий самые интересные эпизоды — о семье, богатстве, спорте, отношениях с США и выборах-2018.

Владимир Путин дал несколько интервью Оливеру Стоуну с июля 2015-го по февраль 2017 года, которые и легли в основу фильма. Премьера состоялась на телеканале ShowTime 12 июня. «Первый канал» покажет фильм 19–22 июня.