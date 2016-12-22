Минфин США проверит возможный контроль «Роснефти» над американской Citgo

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Глава Минфина США пообещал, что изучит вопрос о возможном получении «Роснефтью» контроля над американской Citgo. Игорь Сечин заверил, что «Роснефть» не собиралась и не собирается получать компанию в управление

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что ведомство изучит вопрос относительно того, что «Роснефть» может получить контроль над американским оператором НПЗ и нефтепроводов Citgo Holding после получения залоговых прав на акции компании в рамках сделки с венесуэльской нефтяной PDVSA. Об этом Мнучин заявил в четверг на слушаниях в сенатском комитете, сообщает Latin American Gerald Tribune.

По словам Мнучина, этим вопросом займется Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). «Я могу заверить вас, что этот вопрос, как и любой другой вопрос национальной безопасности, будет изучен CFIUS. Когда придет время, я будут очень рад обсудить этот вопрос в конфиденциальном режиме», — сказал Мнучин.



В апреле члены комитета конгресса США по иностранным делам обратились к Мнучину с призывом проверить сделку «Роснефти» и PDVSA. В рамках нее «Роснефть» получила залоговые права на 49,9% Citgo Holding. По мнению законодателей, сделка может «серьезно подорвать национальную безопасность и энергетическую независимость США».

В частности, конгрессмен Джефф Дункан, один из авторов обращения в Минфин, выразил опасение, что дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти «Роснефти» и, таким образом, Россия может получить контроль над шестым по величине НПЗ в США и возможность «влиять на цены на газ для американского народа».

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин в четверг, 18 мая, заявил журналистам в Берлине, что компания не собиралась и не собирается получать в управление Citgo. «Мы в рамках работы по покупке нефти в Венесуэле предоставили предоплату, получили объемы нефти, но для гарантирования оплаты попросили предоставить в залог акции Citgo <...> Собираться оперировать Citgo мы не хотели и не хотим», — сказал Сечин (цитата по «РИА Новости»).