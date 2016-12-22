Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Минфин США проверит возможный контроль «Роснефти» над американской Citgo Вчера, 23:55 США отправили к Корейскому полуострову второй авианосец 04:14 Трамп раскрыл имя главного претендента на пост главы ФБР 02:35 Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции из Белоруссии 02:33 Трамп назвал назначение спецпрокурора по России «великой охотой на ведьм» 02:02 Жители сносимых пятиэтажек получат право на судебную защиту 01:04 В окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном 01:01 Блогер-миллиардер: почему Усманов решил бороться с Навальным на его поле 00:04 Пенгатон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии «обороной» Вчера, 23:33 «Дождь» узнал детали иска Усманова к Навальному Вчера, 22:56 Навальный отказался извиняться перед Усмановым Вчера, 22:05 СМИ сообщили об ударе США по проправительственным силам в Сирии Вчера, 20:55 Time сообщил о планах российских хакеров «изменить ход событий в США» Вчера, 20:08 Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар Вчера, 19:41 Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота Вчера, 18:47 Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Вчера, 18:44 Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС Вчера, 18:43 Захарова опровергла данные о просьбе МИДа о встрече Лаврова и Обамы Вчера, 18:24 Украинской авиакомпании «УРГА» запретили летать в Евросоюз Вчера, 18:12 СМИ узнали о рассмотрении кандидатуры Небензи на пост постпреда при ООН Вчера, 18:00 Армения передала России осужденного за убийство семьи в Гюмри Вчера, 17:40
Лента новостей 4:30 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  04:00   USD НАЛ. Покупка 57,61 Продажа 57,55 EUR НАЛ. 63,90 63,95 Большинство россиян заявили об отсутствии желания отдыхать за границей Общество, 03:44 СМИ сообщили о пожаре в здании СК в Новой Москве Общество, 03:28 «Коммерсантъ» узнал о первом приговоре участнику военной операции в Сирии Общество, 03:16 Трамп раскрыл имя главного претендента на пост главы ФБР Политика, 02:35 Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции из Белоруссии Политика, 02:33 Трамп назвал назначение спецпрокурора по России «великой охотой на ведьм» Политика, 02:02 В США назвали вероятную причину смерти лидера Soundgarden Криса Корнелла Общество, 01:08 Жители сносимых пятиэтажек получат право на судебную защиту Политика, 01:04 В окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном Политика, 01:01 Подрядчика строительства «Зенит Арены» арестовали по делу о взятке Общество, 00:30 Правительство обсудит новые правила для малых форматов торговли Бизнес, 00:08 Иностранные инвесторы начали терять интерес к российскому госдолгу Финансы, 00:07 МТС станет игроком рынка информационной безопасности Технологии и медиа, 00:07 Блогер-миллиардер: почему Усманов решил бороться с Навальным на его поле Политика, 00:04 В результате аварии на Ярославском шоссе погибли два человека Общество, Вчера, 23:59 Минфин США проверит возможный контроль «Роснефти» над американской Citgo Политика, Вчера, 23:55 Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею Спорт, Вчера, 23:40 Пенгатон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии «обороной» Политика, Вчера, 23:33 Роспотребнадзор ограничил продажу партии сока после ожога девочки Общество, Вчера, 23:08 «Дождь» узнал детали иска Усманова к Навальному Политика, Вчера, 22:56 СК арестовал замглавы ФСИН по Ростовской области за взятку в 2 млн руб Общество, Вчера, 22:36 В Абхазии задержан убийца двух российских миротворцев Общество, Вчера, 22:13 Навальный отказался извиняться перед Усмановым Политика, Вчера, 22:05 АФК «Система» сообщила о получении исков «Роснефти» и «Башнефти» Бизнес, Вчера, 21:54 СМИ опубликовали видео драки активистов с охранниками в горсовете Киева Общество, Вчера, 21:40 РПЦ предъявила претензии на новые объекты во Владимиро-Суздальском музее Общество, Вчера, 21:36 Мэр Нью-Йорка рассказал о личности наехавшего на людей водителя Общество, Вчера, 21:23
Минфин США проверит возможный контроль «Роснефти» над американской Citgo
Вчера, 23:55
Мария Бондаренко
Минфин США проверит возможный контроль «Роснефти» над американской Citgo
Фото: John Gress / Reuters
Глава Минфина США пообещал, что изучит вопрос о возможном получении «Роснефтью» контроля над американской Citgo. Игорь Сечин заверил, что «Роснефть» не собиралась и не собирается получать компанию в управление

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что ведомство изучит вопрос относительно того, что «Роснефть» может получить контроль над американским оператором НПЗ и нефтепроводов Citgo Holding после получения залоговых прав на акции компании в рамках сделки с венесуэльской нефтяной PDVSA. Об этом Мнучин заявил в четверг на слушаниях в сенатском комитете, сообщает Latin American Gerald Tribune.

По словам Мнучина, этим вопросом займется Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). «Я могу заверить вас, что этот вопрос, как и любой другой вопрос национальной безопасности, будет изучен CFIUS. Когда придет время, я будут очень рад обсудить этот вопрос в конфиденциальном режиме», — сказал Мнучин.

В апреле члены комитета конгресса США по иностранным делам обратились к Мнучину с призывом проверить сделку «Роснефти» и PDVSA. В рамках нее «Роснефть» получила залоговые права на 49,9% Citgo Holding. По мнению законодателей, сделка может «серьезно подорвать национальную безопасность и энергетическую независимость США».

В частности, конгрессмен Джефф Дункан, один из авторов обращения в Минфин, выразил опасение, что дефолт Венесуэлы может привести к тому, что права собственности на Citgo могут перейти «Роснефти» и, таким образом, Россия может получить контроль над шестым по величине НПЗ в США и возможность «влиять на цены на газ для американского народа».

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин в четверг, 18 мая, заявил журналистам в Берлине, что компания не собиралась и не собирается получать в управление Citgo. «Мы в рамках работы по покупке нефти в Венесуэле предоставили предоплату, получили объемы нефти, но для гарантирования оплаты попросили предоставить в залог акции Citgo <...> Собираться оперировать Citgo мы не хотели и не хотим», — сказал Сечин (цитата по «РИА Новости»). 

Другие материалы РБК
Светская хроника: до Москвы дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Тренер «Зенита» отреагировал на слова Мутко о «мальчике, который судит»
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Дженнифер Лопес впервые вышла в свет c новым возлюбленным на Met Gala
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку