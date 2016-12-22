Ольга Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по истории

Единый государственный экзамен по истории станет обязательным для выпускников средней школы в 2020 году. Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева во время лекции «Роль и место науки и образования в сегодняшней России. Вызовы и перспективы» в Военной академии Генштаба ВВС России, передает «РИА Новости».
«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», — сказала Васильева.
О том, что ЕГЭ по истории должен войти в список обязательных, Васильева впервые заявила 20 февраля 2017 года. «Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен», — сказала она. По мнению министра, не может «человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории». Тогда же Васильева сообщила, что новые учебники истории поступят почти во все регионы в 2017/18 учебном году.
Через неделю руководитель пресс-службы Минобрнауки Андрей Емельянов рассказал, что «готового механизма» о введении обязательного единого госэкзамена по истории России пока нет, а сам вопрос еще требует обсуждения.
Васильева, комментируя свою инициативу во время Российского инвестиционного форума в Сочи в разговоре с корреспондентом РБК, сказала, что считает, что введение нового обязательного экзамена произойдет «не раньше 2020 года». Тогда же она заявила, что Минобрнауки «прислушивается к общественному мнению» по поводу введения географии в качестве обязательного предмета во время государственной итоговой аттестации (ГИА), которую проходят школьники после 9-го класса. По словам министра, многие родители выступают за введение экзамена по географии. «Мое глубочайшее убеждение: без знания родного языка, иностранного, математики, литературы, истории и географии человек не сможет жить, неважно, какое дальше он направление деятельности выберет», — заметила тогда Васильева.
История станет третьим обязательным предметом для выпускников. Сейчас в качестве обязательных предметов во время единого государственного экзамена российские школьники сдают русский язык и математику.