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Ольга Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по истории
Материалы по теме Школам разрешили глушить мобильные во время ЕГЭ Васильева рассказала об обязательном ЕГЭ по истории после 2020 года Минобрнауки заявило об отсутствии решения по обязательному ЕГЭ по истории Васильева предложила сделать обязательным ЕГЭ по истории
17:37
Наталья Демченко
Ольга Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по истории
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
История станет третьим обязательным предметом единого госэкзамена, который школьники будут сдавать для получения аттестата с 2020 года, сообщила министр образования Ольга Васильева. Сейчас обязательными предметами являются только русский язык и математика

​Единый государственный экзамен по истории станет обязательным для выпускников средней школы в 2020 году. Такое заявление сделала министр образования и науки России Ольга Васильева во время лекции «Роль и место науки и образования в сегодняшней России. Вызовы и перспективы» в Военной академии Генштаба ВВС России, передает «РИА Новости».

«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», — сказала Васильева.

О том, что ЕГЭ по истории должен войти в список обязательных, Васильева впервые заявила 20 февраля 2017 года. «Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен», — сказала она. По мнению министра, не может «человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории». Тогда же Васильева сообщила, что новые учебники истории поступят почти во все регионы в 2017/18 учебном году.

Через неделю руководитель пресс-службы Минобрнауки Андрей Емельянов рассказал, что «готового механизма» о введении обязательного единого госэкзамена по истории России пока нет, а сам вопрос еще требует обсуждения.

Васильева, комментируя свою инициативу во время Российского инвестиционного форума в Сочи в разговоре с корреспондентом РБК, сказала, что считает, что введение нового обязательного экзамена произойдет «не раньше 2020 года». Тогда же она заявила, что Минобрнауки «прислушивается к общественному мнению» по поводу введения географии в качестве обязательного предмета во время г​осударственной итоговой аттестации (ГИА), которую проходят школьники после 9-го класса. По словам министра, многие родители выступают за введение экзамена по географии. «Мое глубочайшее убеждение: без знания родного языка, иностранного, математики, литературы, истории и географии человек не сможет жить, неважно, какое дальше он направление деятельности выберет», — заметила тогда Васильева.

История ​ станет третьим обязательным предметом для выпускников. Сейчас в качестве обязательных предметов во время единого государственного экзамена российские школьники сдают русский язык и математику. 

Теги
ЕГЭ, Минобрнауки, история, Ольга Васильева
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