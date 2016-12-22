Кремль ответил на предложения объявить импичмент Трампу

Дмитрий Песков Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Москва не будет комментировать предложения некоторых американских политиков объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, поскольку считает, что это «внутреннее дело США», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Россия считает некорректным вопрос о том, будет ли она просчитывать дополнительный сценарий развития двусторонних отношений с США в случае вынесения импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

​«Вопрос считаю некорректным, мы во внутренние дела США не вмешиваемся и вмешиваться не собираемся», — сказал представитель главы государства.

Накануне, 17 мая, член палаты представителей США от штата Техас демократ Эл Грин объявил о своем намерении призвать к импичменту действующего президента страны Дональда Трампа. Ранее он также выступал за отставку главы государства из-за публикаций о причинах увольнения главы ФБР Джеймса Коми, который был отстранен от обязанностей 9 мая.

Позже политик опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором указал, что причиной импичмента должно послужить противодействие со стороны Трампа расследованию его связей с Россией во время президентских выборов 2016 года.

​«Импичмент президента, выдвинутый палатой представителей, не равнозначен установлению вины. Палата представителей не может признать президента виновным в чем бы то ни было. Так может поступить только сенат США после судебного разбирательства», — следует из текста заявления.

​Как рассказал в разговоре с РБК профессор Университета Торонто и эксперт Центра Дэвиса при Гарварде Аурел Браун, говорить об импичменте Дональда Трампа пока рано. Поведение американского лидера может оказать влияние только на его рейтинги и настроить против него властные круги в США, что осложнит принятие законодательных инициатив. По мнению собеседника, действия Трампа пока не являются серьезными основаниями для вынесения ему импичмента.

Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией и противозаконных действиях, противоречащих государственным интересам США. Эти заявления президент отвергает. Последний скандал, в частности, был связан с публикацией издания Washington Post, источники которого сообщили о том, что в ходе встречи в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком Трамп поделился с ними «информацией высшей степени секретности» о деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство». Собеседники издания не уточнили, что именно мог рассказать своим российским коллегам американский президент, однако добавили, что эту информацию глава государства не доверил даже высокопоставленным чиновникам США.

Позже телеканал ABC добавил, что секретные данные американский лидер получил от некоего израильского разведчика в рядах «Исламского государства», который ведет коммуникации с Вашингтоном и рассказал о том, что экстремисты организации планируют пронести замаскированную под ноутбук бомбу на борт самолета, вылетающего в США.

Из-за этой информации против Трампа начали выступать демократы из правительства. Трамп же возразил, что как президент США он имеет полное право поделиться с представителями России данными о «фактах, касающихся терроризма и безопасности полетов».

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, комментируя ситуацию вокруг обвинений против Трампа, заявил, что они являются «политической шизофренией».