Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
Кремль ответил на предложения объявить импичмент Трампу 16:31 Автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке 19:08 По делу об антикоррупционной акции Навального вынесен первый приговор 16:03 Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар 19:41 Бизнес отказался интегрироваться в Евразийский экономический союз 20:28 Двое саперов-контрактников погибли в Чечне 17:41 Сечин сообщил о планах «Роснефти» вернуть новые активы «Башнефти» 19:23 Time сообщил о планах российских хакеров «изменить ход событий в США» 20:08 Ольга Васильева назвала дату введения обязательного ЕГЭ по истории 17:37 Власти Китая объявили об «историческом прорыве» в добыче углеводородов 14:52 Трамп заявил о крупнейшей в истории США «охоте на ведьм» 15:37 Почти треть россиян заявила о полном отказе от алкоголя 15:12 Бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа продал акции компании на 9,5 млрд руб. 14:22
Лента новостей 21:37 МСК
Навальный рассказал о намерении подать в суд на власти Москвы Общество, 21:21 «Газпром» может выплатить дивиденды за 2016 год в 8,04 руб. на акцию Бизнес, 21:11 «Любой дом рискует быть снесенным»: что нарушает законопроект о реновации Общество, 21:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 57,64 Продажа 57,62 EUR НАЛ. 63,90 64,01 СМИ сообщили об ударе США по проправительственным силам в Сирии Политика, 20:55 Яровая предложила вместо сейсмоукрепления сносить дома на Дальнем Востоке Общество, 20:45 Бизнес отказался интегрироваться в Евразийский экономический союз Экономика, 20:28 СМИ узнали о планах основателя The Moscow Times выкупить ее у Кудрявцева Бизнес, 20:27 Минобрнауки не увидело пропаганды в показе студентам фильма о Навальном Общество, 20:08 Time сообщил о планах российских хакеров «изменить ход событий в США» Политика, 20:08 Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Нью-Йорке Общество, 19:49 Американские хоккеисты вылетели с чемпионата мира Спорт, 19:49 Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Фотогалерея Фотогалерея, 19:48 Полиция отказалась считать наезд на пешеходов в Нью-Йорке терактом Общество, 19:45 Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар Политика, 19:41 В результате наезда машины на пешеходов в Нью-Йорке пострадали 20 человек Общество, 19:33 Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Спорт, 19:28 Сечин сообщил о планах «Роснефти» вернуть новые активы «Башнефти» Бизнес, 19:23 Шарапова получила приглашение принять участие в турнире WTA в Бирмингеме Общество, 19:23 Один человек погиб при наезде автомобиля на прохожих в Нью-Йорке Общество, 19:20 На обложке TIME Белый дом превратился в храм Василия Блаженного Технологии и медиа, 19:10 Автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке Общество, 19:08 СМИ узнали о заключении экс-замглавы Спецстроя сделки со следствием Бизнес, 18:53 Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота Политика, 18:47 Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Политика, 18:44 Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС Политика, 18:43 Солиста группы «Би-2» оштрафовали после задержания за хранение марихуаны Общество, 18:28 Захарова опровергла данные о просьбе МИДа о встрече Лаврова и Обамы Политика, 18:24
Кремль ответил на предложения объявить импичмент Трампу
Материалы по теме Трамп заявил о крупнейшей в истории США «охоте на ведьм» Reuters узнал о 18 неизвестных ранее контактах команды Трампа с Россией Фабрики бренда Иванки Трамп в Китае обвинили в выплате зарплаты $1 в час Трамп рассказал об ожиданиях от работы спецпрокурора по России
16:31
Анна Трунина
Кремль ответил на предложения объявить импичмент Трампу

Дмитрий Песков

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Москва не будет комментировать предложения некоторых американских политиков объявить импичмент президенту США Дональду Трампу, поскольку считает, что это «внутреннее дело США», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Россия считает некорректным вопрос о том, будет ли она просчитывать дополнительный сценарий развития двусторонних отношений с США в случае вынесения импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

​«Вопрос считаю некорректным, мы во внутренние дела США не вмешиваемся и вмешиваться не собираемся», — сказал представитель главы государства.

Накануне, 17 мая, член палаты представителей США от штата Техас демократ Эл Грин объявил о своем намерении призвать к импичменту действующего президента страны Дональда Трампа. Ранее он также выступал за отставку главы государства из-за публикаций о причинах увольнения главы ФБР Джеймса Коми, который был отстранен от обязанностей 9 мая.

Позже политик опубликовал на своем официальном сайте заявление, в котором указал, что причиной импичмента должно послужить противодействие со стороны Трампа расследованию его связей с Россией во время президентских выборов 2016 года.

​«Импичмент президента, выдвинутый палатой представителей, не равнозначен установлению вины. Палата представителей не может признать президента виновным в чем бы то ни было. Так может поступить только сенат США после судебного разбирательства», — следует из текста заявления.

​Как рассказал в разговоре с РБК профессор Университета Торонто и эксперт Центра Дэвиса при Гарварде Аурел Браун, говорить об импичменте Дональда Трампа пока рано. Поведение американского лидера может оказать влияние только на его рейтинги и настроить против него властные круги в США, что осложнит принятие законодательных инициатив. По мнению собеседника, действия Трампа пока не являются серьезными основаниями для вынесения ему импичмента.

Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией и противозаконных действиях, противоречащих государственным интересам США. Эти заявления президент отвергает. Последний скандал, в частности, был связан с публикацией издания Washington Post, источники которого сообщили о том, что в ходе встречи в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком Трамп поделился с ними «информацией высшей степени секретности» о деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство». Собеседники издания не уточнили, что именно мог рассказать своим российским коллегам американский президент, однако добавили, что эту информацию глава государства не доверил даже высокопоставленным чиновникам США.

Позже телеканал ABC добавил, что секретные данные американский лидер получил от некоего израильского разведчика в рядах «Исламского государства», который ведет коммуникации с Вашингтоном и рассказал о том, что экстремисты организации планируют пронести замаскированную под ноутбук бомбу на борт самолета, вылетающего в США.

Из-за этой информации против Трампа начали выступать демократы из правительства. Трамп же возразил, что как президент США он имеет полное право поделиться с представителями России данными о «фактах, касающихся терроризма и безопасности полетов».

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, комментируя ситуацию вокруг обвинений против Трампа, заявил, что они являются «политической шизофренией». 

Теги
Россия, США, Кремль, Дмитрий Песков, импичмент, Дональд Трамп
Другие материалы РБК
Автомобилистка из Уфы 300 раз нарушила ПДД за три месяца
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку