Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Подробно
Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС 18:43 С «волками» жить: куда предложили переселить жителей хрущевок в Мневниках Вчера, 21:43 Сечин подтвердил участие Saipem в бурении на Черном море 16:55 «Любой дом рискует быть снесенным»: что нарушает законопроект о реновации 21:09 Куда предлагают переселить жителей пятиэтажек района Хорошево-Мневники 14:11 Не дождетесь: как СМИ и блогеры «хоронят» живых знаменитостей 16:29 Минфин предложил забрать у «Роснефтегаза» часть прибыли прошлых лет 16:53
Лента новостей 21:37 МСК
Навальный рассказал о намерении подать в суд на власти Москвы Общество, 21:21 «Газпром» может выплатить дивиденды за 2016 год в 8,04 руб. на акцию Бизнес, 21:11 «Любой дом рискует быть снесенным»: что нарушает законопроект о реновации Общество, 21:09 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 57,64 Продажа 57,62 EUR НАЛ. 63,90 64,01 СМИ сообщили об ударе США по проправительственным силам в Сирии Политика, 20:55 Яровая предложила вместо сейсмоукрепления сносить дома на Дальнем Востоке Общество, 20:45 Бизнес отказался интегрироваться в Евразийский экономический союз Экономика, 20:28 СМИ узнали о планах основателя The Moscow Times выкупить ее у Кудрявцева Бизнес, 20:27 Минобрнауки не увидело пропаганды в показе студентам фильма о Навальном Общество, 20:08 Time сообщил о планах российских хакеров «изменить ход событий в США» Политика, 20:08 Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Нью-Йорке Общество, 19:49 Американские хоккеисты вылетели с чемпионата мира Спорт, 19:49 Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. Фотогалерея Фотогалерея, 19:48 Полиция отказалась считать наезд на пешеходов в Нью-Йорке терактом Общество, 19:45 Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар Политика, 19:41 В результате наезда машины на пешеходов в Нью-Йорке пострадали 20 человек Общество, 19:33 Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею Спорт, 19:28 Сечин сообщил о планах «Роснефти» вернуть новые активы «Башнефти» Бизнес, 19:23 Шарапова получила приглашение принять участие в турнире WTA в Бирмингеме Общество, 19:23 Один человек погиб при наезде автомобиля на прохожих в Нью-Йорке Общество, 19:20 На обложке TIME Белый дом превратился в храм Василия Блаженного Технологии и медиа, 19:10 Автомобиль врезался в прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке Общество, 19:08 СМИ узнали о заключении экс-замглавы Спецстроя сделки со следствием Бизнес, 18:53 Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота Политика, 18:47 Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы Политика, 18:44 Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС Политика, 18:43 Солиста группы «Би-2» оштрафовали после задержания за хранение марихуаны Общество, 18:28 Захарова опровергла данные о просьбе МИДа о встрече Лаврова и Обамы Политика, 18:24
Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС
Материалы по теме Премьер Венгрии назвал Джорджа Сороса финансовым спекулянтом Президент Венгрии одобрил позволяющий закрыть университет Сороса закон Еврокомиссия одобрила строительство «Росатомом» АЭС в Венгрии Венгрия заявила о строительстве второго забора из-за наплыва мигрантов
18:43
Георгий Макаренко
Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС

Демонстрации в Будапеште, Венгрия. 22 апреля 2017 года

Фото: Balazs Mohai / AP
Европарламент постановил начать изучение нарушений прав человека в Венгрии. В худшем случае Будапешт лишится права голоса внутри ЕС. Несмотря на тесные отношения между Россией и Венгрией, стратегической угрозы Москве это не несет, считают эксперты

Взяли на карандаш

В среду, 17 марта, депутаты Европарламента поддержали резолюцию с осуждением ситуации с правами человека в Венгрии. Тем самым впервые за все время существования Евросоюза против страны-члена запущен процесс, указанный в ст. 7 Лиссабонского договора. Это значит, что Будапешт может оказаться под разнообразными санкциями со стороны Брюсселя, вплоть до лишения права голоса на общих собраниях ЕС.

Принятый документ был подготовлен совместно левыми и либеральными фракциями Европарламента и прошел первые дебаты 26 апреля. Согласно тексту резолюции, опасения евродепутатов за состояние прав человека в Венгрии основаны на неисполнении ряда предыдущих резолюций и на нескольких законодательных инициативах.

Например, это ужесточение правил приема беженцев в Венгрии; законопроект, направленный на ограничение иностранного финансирования для неправительственных организаций страны; закон, ограничивающий работу иностранных вузов (по данным Би-би-си, направленный против основанного Джорджем Соросом Центрально-Европейского университета).

В итоге принятая резолюция объявляет о приведении в действие ст. 7 Лиссабонского договора, призывает Еврокомиссию досконально изучить ситуацию в Венгрии, а Будапешт отозвать указанные законы. Кроме того, Европарламент призывает Еврокомиссию «внимательно отслеживать расходование средств из бюджета ЕС венгерским правительством».

Проект резолюции получил поддержку 58% от числа присутствующих евродепутатов (393 человека, 221 проголосовал против, 64 воздержались). В поддержку документа проголосовали даже 67 из 217 депутатов от Европейской народной партии (ЕНП) — ведущей правоцентристской силы Европы, куда входит и правящая в Венгрии партия «Фидес».

Протест против закрытия основанного Джорджем Соросом Центрально-Европейского университета в Венгрии

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Заткнуть рот нарушителю

Обычно резолюция Европарламента не является юридически обязывающим документом, но в этом случае она ссылается на ст. 7 Лиссабонского договора, в которой указано: аргументированное предложение евродепутатов (то есть принятая резолюция) является одним из легальных оснований для Евросовета запустить процедуру рассмотрения нарушений.

После запроса евродепутатов Евросовет — как орган, объединяющий глав государств и правительств ЕС, — должен большинством в 80% голосов (хотя бы 22 представителя) вынести решение о серьезном нарушении европейских прав и ценностей, заслушав перед этим позицию самой страны-члена, то есть Венгрии.

Если такое решение принято, Евросовет квалифицированным большинством в 55% членов, представляющих 65% населения ЕС, сможет лишить Венгрию любого набора прав как государства — члена союза, например права голоса в Евросовете.

По данным Reuters, любое действие Евросовета против Венгрии может натолкнуться на вето Польши. Это может стать ответной услугой на заявление венгерского премьер-министра Виктора Орбана: в январе он объявил, что Будапешт будет противодействовать любым санкциям, которые ЕС попытается ввести против Польши. Как и в Венгрии, ультраконсервативное правительство Польши находится под огнем критики Брюсселя из-за предполагаемого давления на СМИ и судебные реформы.

Венгерское правительство жестко отреагировало на решение Европарламента. Назвав резолюцию «докладом Сороса», министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил: «Европейские институты никак не могут смириться с тем, что правительство Венгрии, несмотря на международное давление, продолжит такую миграционную политику, которая обеспечивает безопасность страны и наших граждан».

Наш человек в ЕС

В отличие от Польши, которая уже полтора года ходит под угрозой санкций ЕС за антилиберальные законы, Венгрия под управлением Орбана является одной из наиболее дружественных России стран Евросоюза. С 2013 года проходят ежегодные встречи Орбана с Владимиром Путиным — поочередно в Москве и Будапеште. Последняя состоялась в Венгрии в начале февраля.

Владимир Путин и Виктор Орбан (слева направо)

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Венгерское руководство постоянно говорит о вреде антироссийских ограничений и контрсанкций для экономики страны и всей Европы. Так, на февральской встрече с Путиным Орбан заявил, что за три года конфликта урон российско-венгерской торговле составил $6,5 млрд.

По последним данным ФТС России, за первый квартал 2017 года российско-венгерский торговый оборот вырос на 44% к первому кварталу 2016 года, до $1,23 млрд. Это выше среднего прироста торговли России со странами ЕС (39%). За весь 2016 год товарооборот составил лишь $4,3 млрд, в 2014 году показатель составлял $8 млрд.

Кроме того, несмотря на санкции, продолжает активную работу межправительственная комиссия, сопредседательствуют в которой венгерский министр Петер Сийярто и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Обсуждаются различные взаимные инвестиции: от масштабных энергетических проектов до постройки мясокомбината в Подмосковье.

В то же время Будапешт никогда не спешил выступать против санкций — на заседаниях Евросовета решения о продлении ограничений всегда принимались единогласно. В интервью газете «Коммерсантъ» Сийярто объяснял это нежеланием «расшатывать единство ЕС». На фоне Brexit и победы Дональда Трампа премьер Виктор Орбан думал, что тенденции в мировой политике меняются и, выступая против санкций, он завладеет «трендом завтрашнего дня», заявил РБК старший эксперт будапештского института Political Capital Петер Креко. «В любом случае такая риторика — знак лояльности Кремлю. Россия нужна Венгрии как могущественный друг, а Венгрия России — как пример разобщенности ЕС», — уверен Креко.

Но России не следует сильно опасаться того, что дружественное правительство Венгрии могут лишить права голоса в ЕС хотя бы потому, что Орбана трудно назвать стратегическим союзником Кремля, считает ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин.

«Просто так сложилась конъюнктура: Орбану важно демонстрировать перед Брюсселем и собственным электоратом свой независимый курс, — пояснил РБК Стыкалин. — Но эта самостоятельность довол​ьно опасна, и если тенденция изменится, чтобы остаться на плаву, он может начать совсем другую игру». Действительно, у Венгрии есть объективные интересы в развитии экономических связей с Россией, но долгосрочным партнером правительство Орбана для России едва ли является, уверен эксперт. 

Теги
Венгрия, Европарламент, Виктор Орбан
Другие материалы РБК
Автомобилистка из Уфы 300 раз нарушила ПДД за три месяца
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку