Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией 01:26 В Кремле отказались назначать Железняка куратором парламента Вчера, 20:36 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Вчера, 23:40 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа 02:43 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть 00:00 Полковника Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тыс. Вчера, 17:51 Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками» Вчера, 21:43 Трамп пожаловался на плохое обращение с собой Вчера, 20:57 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Вчера, 22:08 Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора Вчера, 22:55 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Вчера, 21:31 На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану Вчера, 21:12 Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Вчера, 21:17
Лента новостей 3:28 МСК
Король Нидерландов признался в тайной работе пилотом авиалайнера Общество, 02:45 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандала вокруг Трампа Финансы, 02:43 У берегов Камчатки загорелся рыболовецкий траулер Общество, 02:08 СМИ узнали о создании в ИГ подразделения экспертов по химическому оружию Общество, 01:47 В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией Политика, 01:26 СМИ сообщили о желании Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО Политика, 00:57 В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом Общество, 00:21 «Монако» впервые за 17 лет стал чемпионом Франции по футболу Спорт, 00:01 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть Бизнес, 00:00 Белый дом назвал имена кандидатов на пост главы ФБР Политика, Вчера, 23:52 WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде Политика, Вчера, 23:40 В Турции задержали туриста из России за кражу в пятизвездочном отеле Общество, Вчера, 23:16 СКР возбудил дело после избиения фельдшера скорой помощи в Пскове Общество, Вчера, 22:59 Россияне узнают о подключении к пенсионной системе из трудового договора Финансы, Вчера, 22:55 На юге Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в 8 раз Общество, Вчера, 22:29 «Спартаку» вручили чемпионский кубок после крупной победы Спорт, Вчера, 22:22 Google представила бета-версию операционной системы Android O Технологии и медиа, Вчера, 22:19 Минфин пополнит Резервный фонд на 600 млрд руб. по итогам года Экономика, Вчера, 22:08 США выразили обеспокоенность после драки демонстрантов с охраной Эрдогана Общество, Вчера, 22:04 Жителей пятиэтажек предложили переселить по соседству с «Ночными волками» Бизнес, Вчера, 21:43 США расширили санкции в связи с иранской ядерной программой Политика, Вчера, 21:42 ЦСКА сохранил отрыв от «Зенита» в борьбе за место в Лиге чемпионов Спорт, Вчера, 21:37 Предпринимателей стали чаще отправлять под домашний арест вместо СИЗО Экономика, Вчера, 21:35 Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen Политика, Вчера, 21:32 «Дождь» узнал о создании клипа Алисы Вокс по заказу экс-сотрудника Кремля Политика, Вчера, 21:31 Открытие 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Фотогалерея, Вчера, 21:17 На «Открытие Арене» задержали солиста группы «Би-2» за марихуану Общество, Вчера, 21:12 Возможного фигуранта дела полковника Захарченко уволили из Росгвардии Общество, Вчера, 21:11
В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией
Материалы по теме Сенат утвердил куратора расследования о «вмешательстве России» в выборы CNN узнал о новых выводах разведки по «вмешательству России» в выборы США Глава изучающей вмешательство России в выборы США комиссии взял самоотвод Фрадков ответил на публикации Reuters о российском вмешательстве в выборы
01:26
Наталья Кондрашова
В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией

Роберт Мюллер

Фото: Jonathan Ernst / Reuters
В США решили назначить спецпрокурора для расследования связей Трампа с Россией и возможного вмешательства Москвы в президентские выборы. Делом займется бывший директор ФБР Роберт Мюллер

Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы и связи Дональда Трампа с российскими чиновниками. Об этом сообщает The Washington Post.

Спецпрокурором стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Заместитель генпрокурора Род Розенстайн объяснил, что это решение соответствует запросу общества.

«Мое решение не подтверждает, что преступление было и что любое прозвучавшее мнение [касательно вмешательства России в выборы] было обосновано. У меня нет таких постановлений», — подчеркнул Розенстайн.

При этом он заявил, что назначение спецпрокурора важно, т.к. этот человек сможет проявить независимость в расследовании дела. Розенстайн сказал, что Мюллер согласился уйти в отставку с поста главы своей юридической фирмы, чтобы не допустить конфликта интересов.

Мюллеру поручено расследовать «любые связи и (или) координацию между российским правительством и лицами, связанными с компанией президента США Дональда Трампа». ​

В начале апреля куратор комиссии, которая изучает возможное вмешательство России в выборы, Девин Нуньес решил взять самоотвод и «временно отстраниться» от расследования. Он объяснил это тем, что несколько левых активистов подали против него жалобу в управление конгресса по вопросам этики. Он не согласился с этим, посчитав, что эти обвинения политически мотивированы.

Нуньес стал не единственным чиновником, который занимается этим делом, решившим отстраниться от расследования. В начале марта об этом объявил генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Причиной этому послужили данные, что он якобы встречался с российским послом Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании. ​

В США считают, что российские хакеры совершили атаки на серверы национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон, изменив тем самым политический расклад. По мнению следователей, это помогло Дональду Трампу одержать победу на выборах.

​Сам американский президент, так же как и российские представители неоднократно заявляли об отсутствии контактов, которые могли бы повлиять на исход голосования американских избирателей. 

Теги
Россия, США, Дональд Трамп, спецпрокурор
Другие материалы РБК
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
Транзитная скидка: как сэкономить на перелетах
Новый фильм, собравший в прокате уже $200 млн, стал мировым хитом
Как бороться с парковкой около дома
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку