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Почти 700 компаний перенесли штаб-квартиры из Каталонии после референдума
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Почти 700 компаний перенесли штаб-квартиры из Каталонии после референдума
Политика, 16:39
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Почти 700 компаний перенесли штаб-квартиры из Каталонии после референдума
Неопределенный статус Каталонии, власти которой подписали «декларацию о независимости» от Мадрида, однако отложили ее вступление в силу, приводит к тому, что коммерческие фирмы убирают свои штаб-квартиры из региона
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

С момента проведения референдума о независимости Каталонии решение перенести представительства из региона приняла 691 компания. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на данные, предоставленные изданию директором Торгового реестра Испании Аной дель Валье.

Дель Валье объяснила, что компании меняют расположение своих офисов в поисках «правовой определенности» — 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. После референдума власти региона подписали «декларацию о независимости», однако вступление документа в силу было отложено на несколько недель. Президент автономии Карлес Пучдемон рассчитывал договориться за это время с Мадридом.

Больше всего компаний сообщили об изменении «прописки» 9 и 10 октября. В эти дни о своем решении изменить адреса штаб-квартир регистратора известили 212 и 175 компаний соответственно. При этом, отметила директор Торгового реестра, эти данные касаются только Барселоны и не включают статистику по трем другим каталонским провинциям — Лериде, Жироне и Таррагоне​. Сейчас «слишком рано» говорить о том, что у Торгового реестра есть полные данные по этому вопросу, подчеркнула Ана дель Валье.

Одними из последних объявили о переезде из Барселоны компания по производству вина Codorníu (штаб-квартира перенесена в Кордову), а также производитель макарон и соусов Pastas Gallo (штаб-квартира компании переносится в Ла-Риоху), отмечает El Mundo. Кроме того, Торговый реестр опубликовал данные, согласно которым число учрежденных организаций в Каталонии за третий квартал 2017 года упало на 26,8%, тогда как в среднем по Испании это снижение составило 11%, уточняет издание.

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Значительная разница была зафиксирована также в операциях по увеличению капитала. Так, этот показатель за аналогичный период снизился в Каталонии на 12,2%, в то время как по Испании этот средний показатель снизился всего на 1,7%.

В понедельник глава женералитата Карлес Пучдемон направил испанскому премьер-министру Мариано Рахою письмо, в котором предлагал начать переговоры по ситуации в Каталонии после референдума. Он также предложил Мадриду в двухмесячный срок начать диалог об урегулировании противоречий с Каталонией и прекратить преследование каталонских активистов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой ответил на это письмо ультиматумом. Он подчеркнул, что требование о прояснении статуса Каталонии, которое правительство направило в Барселону 11 октября, является первым шагом для введения в действие ст. 155 Конституции. Эта статья подразумевает отмену автономного статуса региона для восстановления конституционного порядка.

В соответствии с этим требованием, срок, в который Каталония должна дать свой окончательный ответ о статусе, истек в 10:00 понедельника 16 октября. Дополнительный срок, который власти Испании готовы предоставить сепаратистам, заканчивается в четверг, 19 октября.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: референдум , Испания , Каталония , независимость
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