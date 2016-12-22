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Матвиенко допустила распад Украины из-за закона об образовании
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Матвиенко допустила распад Украины из-за закона об образовании
Политика, 15:48
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Матвиенко допустила распад Украины из-за закона об образовании
«Дискриминационные» законы могут привести к росту нестабильности на Украине, заявила спикер Совфеда. В Москве, по словам Матвиенко, заинтересованы в том, чтобы соседнее государство было стабильным
Валентина Матвиенко (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

На Украине принят «дискриминационный и антидемократический» закон об образовании, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем парламента Венгрии Ласло Кевером, передает ТАСС.

«Такие законы в многонациональной Украине не создают условий для стабильности. Это мина замедленного действия, которая может привести к распаду Украины», — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что Россия предпримет меры, «чтобы вынудить Украину соответствовать европейским ценностям и изменить этот закон, убрать все дискриминационные меры». По мнению Матвиенко, закон об образовании «грубейшим образом» нарушает международные соглашения и конвенции о защите прав национальных меньшинств.

По ее словам, Москва заинтересована в том, что Украина была стабильным государством.

Кевер сообщил, что Венгрия обратилась в Совет Европы по вопросу об украинском законе об образовании. «Мы поняли, что в Совете Европы также не поддерживают такой законопроект», — добавил спикер Национального собрания Венгрии.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий реформы в системе образования страны, 25 сентября. В России, Венгрии, Румынии, Польше и других странах закон раскритиковали за ограничение возможностей национальных меньшинств получать образование на родных языках. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал подписание закона «стыдом и позором» и заявил, что Будапешт заблокирует в ЕС любые действия по евроинтеграции Киева. 11 октября в венгерском МИДе также пригрозили принять против Киева санкции в сфере торговли. 

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Порошенко заявил, что власти не намерены ущемлять права национальных меньшинств и «просят только изучать и украинский». «Можете ли вы представить себе ситуацию, чтобы дети в Великобритании, Германии или Франции не говорили на английском, немецком, французском языках?» — заявил он на сессии ПАСЕ.

В ПАСЕ также выступили с критикой закона. Члены Парламентской ассамблеи упрекнули Киев в том, что при разработке законопроекта власти не провели «реальных консультаций» с представителями нацменьшинств. Также члены ПАСЕ не нашли в документе баланса между преподаванием украинского языка и языков меньшинств.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Украина , Венгрия , Валентина Матвиенко , закон об образовании
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