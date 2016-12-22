В окрестностях Мадрида разбился истребитель F/A-18
Политика, 13:24
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В окрестностях Мадрида разбился истребитель F/A-18
При взлете с авиабазы в окрестностях Мадрида разбился истребитель F/A-18 испанских ВВС. О причинах падения самолета информация не поступала. Пилот истребителя погиб
На военно-воздушной базе Торрехон-де-Ардос в пригороде Мадрида разбился истребитель F/A-18 испанских ВВС, сообщает издание El Mundo со ссылкой на сообщение министерства обороны страны.
Авария произошла при взлете. Пилот не успел катапультироваться и погиб, сообщает El Pais.
На месте падения самолета действуют спасательные службы и пожарные.
За несколько дней до этого разбился участвовавший в параде по случаю Национального дня Испании истребитель Eurofighter. Самолет возвращался на авиабазу Льянос в испанской провинции Альбасете.