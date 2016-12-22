Глава ЦИК напутствовала Навального на выборы фразой «флаг в руки»

По словам главы ЦИК, оппозиционный политик сможет на законных основаниях пойти на выборы в 2028 году. «И флаг ему в руки!» — заявила Памфилова

Алексей Навальный (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный не сможет баллотироваться в президенты России до истечения установленного законом срока ограничения избирательных прав граждан, осужденных за совершение тяжких преступлений, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, вопреки утверждениям юристов Навального Конституция России не дает ему права быть избранным, что еще в 2013 году подтвердил Конституционный суд. Памфилова заверила, что попытки надавить на ЦИК оппозиции не помогут.

«А они по какому пути идут? Ложно интерпретируют законы. С другой стороны, говорят: «Кто такая Памфилова? Кто такой ЦИК? Вот мы сейчас выведем ребят, которым головы заморочили, надавим на власть, нас вообще сразу испугаются». Это я испугаюсь? Человек, который прошел все горячие точки, не раз смотрел смерти в глаза? Я никогда, ни под чьим давлением не позволю нарушить закон, плох он или хорош», — заявила Памфилова на проходящем в Сочи XIX Всемирном форуме молодежи и студентов (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы ЦИК, нарушать закона она не будет ни под «уличным», ни под «административным» давлением и, скорее подаст в отставку со своего поста.

В то же время Памфилова выразила уверенность в том, что Навальный сможет выставить свою кандидатуру на выборы президента России после истечения установленного законом срока (в соответствии с ст. 3 закона «О выборах президента» лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, могут баллотироваться в президенты лишь через десять лет после снятия или погашения судимости).

«Он сможет, пройдет этот срок десятилетний — где-то в 2028 году, плюс пять месяцев. Может вполне баллотироваться. А что сейчас за возраст? Вся жизнь впереди, поэтому пусть исходит из этого. И флаг ему в руки!» — заявила глава ЦИК.

Сам Навальный в начале октября 2017 года был отправлен под арест на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста» в соцсетях. 7 октября в ряде российских городов прошли акции, участники которых требовали допустить Навального к президентским выборам в России в марте 2018 года и обеспечить политическую конкуренцию.