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Владельца производившего пайки для Минобороны комбината арестовали
Политика, 09:00
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Владельца производившего пайки для Минобороны комбината арестовали
Арестованы первые подозреваемые в мошенничестве при поставке пайков для Росгвардии и Минобороны — совладелец Барышского мясокомбината Михаил Лакшин, владельцы Барышкого консервного завода и компании «ОПК»
Генеральный директор и 100 % владелец компании ОПК Дмитрий Атрощенко и владелец 74% акций Барышского мясокомбината Михаил Лакшин (слева направо) (Фото: предоставлено РБК)

В пятницу 13-го

В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии арестованы три человека, рассказал РБК источник, близкий к Минобороны и подтвердил источник, близкий к МВД. Арестованные — совладелец Барышского мясокомбината (БМК) Михаил Лакшин с долей 74%, директор и владелец Барышского консервного завода Михаил Родников, а также гендиректор и владелец компании «ОПК»​ Дмитрий Атрощенко.​ Они были задержаны в пятницу, 13 октября, а на следующий день Тверской райсуд Москвы их арестовал, сообщили собеседники РБК.

​Сейчас арестованные по ходатайству следователя находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) № 1 на. Петровка 38 в Москве. «Они проходят по уголовному делу в статусе обвиняемых. В ИВС они будут находиться 10 суток, затем их переведут в СИЗО», — сообщил близкий к МВД собеседник издания

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Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 27 сентября. По версии следствия, мошенничество совершено по предварительному сговору группой лиц более десяти человек. Дело состоит из двух эпизодов. Первый касается мошенничества при поставке пайков для Росгвардии: в период с февраля по декабрь 2015 года, завысив стоимость пайков, подозреваемые предположительно похитили бюджетные средства на сумму не менее 98 млн руб. Во втором случае речь идет о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 млн руб.

Основанием для возбуждения дела стали проверки Главной военной прокуратурой произведенных Барышским мясокомбинатом пайков, поставленных в Росгвардию и Минобороны, которые показали, что часть данной продукции «в пищу не пригодна». Проверки проводил первый заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант Андрей Никулищин: в августе этого года он ушел на пенсию по выслуге лет.

Действующие лица

Помимо 42-летнего Михаила Лакшина долю в уставном капитале БМК имеет подконтрольная Минобороны компания «Военторг» (26%), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Как предполагает следствие, Лакшин имеет отношение к компании «Оборонпродкомплект», которая в рамках контракта с МВД на сумму 680 млн руб. поставила Росгвардии свыше 1 млн пайков, рассказал источник РБК, близкий к МВД. Лакшин является генеральным директором и владельцем еще двух компаний: VERTIKAL-L (занимается ареной и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) и «Агросроюз Любава» (оптово торгует мясом и мясными продуктами), еще у него 50% Тейковской швейной фабрики.

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46-летний Дмитрий Атрощенко, согласно «СПАРК-Интерфакс», — генеральный директор и 100% владелец компании «ОПК». «ОПК» — это в прошлом компания «Оборонпродкомплект», которая поставляла по контракту с МВД пайки для внутренних войск, указывал 17 июля руководитель общественной организации «Гражданский контроль государственных закупок» Дмитрий Доброштан в письме на имя директора ФСБ Александра Бортникова (есть у РБК). Согласно «СПАРК-Интерфакс», «Оборонпродкомплектом» владеет 71-летняя Людмила Савельевна Атрощенко, которая, как говорит источник РБК, близкий к МВД, мать Дмитрия Антрощенко. Компания лишь сменила вывеску, писал Доброштан в письме Бортникову.

«При этом инфраструктура, производство комплектующих на Барышском мясокомбинате и устанавливаемые оперативным путем работники остались прежними», — отмечал руководитель организации.

Сам «Оборонпродкомплект» находится в процессе ликвидации. «ОПК» же, по данным «СПАРК-Интерфакс», занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. Чистая прибыль компании по итогам 2016 года составила 21 тыс руб., следует из базы данных. Дмитрий Атрощенко также является гендиректором и владельцем 50% акций компании «Военснаб» (торгует машинами и оборудованием) и гендиректором и владельцем Мценского мясоперерабатывающего комбината.

Изъятые документы компаний Барышский Мясокомбинат и ОПК (Фото: предоставлено РБК)

40-летний Михаил Родников, в разговоре с РБК называвший себя представителем Барышского мясокомбината, является владельцем 100% акций Барышского консервного завода, следует из базы данных «СПАРК-интерфакс». Чистая прибыль завода по итогам 2016 года составила всего 8 тыс руб.

Оба предприятия — и Барышский мясокомбинат и консверный завод — зарегистрированы по одному и тому же адресу: Ульяновская обл, Барышский район, пос. Лесная Дача, ул. Центральная, д. 28.

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Родников владеет еще компанией BMF, производящей спецодежду, указано в «СПАРК-Интерфакс». Согласно годовому отчету компании, ее чистая прибыль по итогам 2016 года составила 2,1 млн руб. Родников является совладельцем (9%) компании с точно таким же названием, но зарегистрированной в Санкт-Петербурге (ул. Репищева, д. 14 литера Щ). Компания также производила спецодежду (для ФСО, МВД, Газпрома), но сейчас находится в процессе ликвидации. Компанией BMF, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, владеют, как говорит источник, близкий к МВД, брат арестованного Михаила Лакшина — Олег Лакшин (82%) и британская компания ХОКИНС ЭНЖИНЭРИНГ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (9%), зарегистрированная в Лондоне. Чистая прибыль BMF по итогам 2016 года составила 12,5 млн руб.​

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Минобороны , арест , Росгвардия , пайки
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