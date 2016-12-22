Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,56 EUR Нал. 69,22 68,67 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,48 +0,36% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
Латвия зафиксировала у своих границ три российских военных корабля
Лента новостей
Штаб Навального заявил о «самом крупном» митинге в истории Омска 22:25, Политика Летчики Балтфлота потопили подлодку противника на учениях «Запад-2017» 21:54, Технологии и медиа В чемпионате Испании состоялась первая тренерская отставка в сезоне 21:50, Спорт Равноприближенная площадка: помирит ли Москва «наследников» Каддафи 21:49, Политика Латвия зафиксировала у своих границ три российских военных корабля 21:46, Политика В Лондоне девять человек отравились неизвестным газом 21:14, Общество США не исключили закрытия посольства на Кубе из-за «акустических атак» 21:02, Политика В МВД опровергли обнаружение снаряда времен ВОВ в Москве 20:41, Общество Тиллерсон допустил отказ США от выхода из соглашения по климату 20:18, Политика В Совфеде ответили на сообщения о «российском беспилотнике» в Донбассе 20:11, Политика Саакашвили пообещал не устраивать новую революцию на Украине 19:35, Общество Сборная России осталась без медалей Евробаскета 19:14, Спорт Минздрав предложил наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей 19:08, Общество Тиллерсон допустил военный вариант урегулирования ситуации с КНДР 18:59, Политика В Латвии создали рекомендации для госслужащих по распознаванию шпионов 18:55, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 18:37, Партнерский материал «Клоуны-милитаристы» устроили антивоенную акцию на крейсере «Аврора» 18:30, Общество В Сургуте эвакуировали торговый центр 18:23, Общество Лоукостер Ryanair отменил порядка 2% своих рейсов из-за отпусков пилотов 18:22, Общество Порошенко увеличил расходы на оборону более чем на четверть 17:49, Экономика «Челси» в меньшинстве удержал ничью с «Арсеналом» 17:36, Спорт Умерла актриса Валентина Строганова 17:24, Общество США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН» 17:17, Политика Женщина плеснула кислотой в туристов в Марселе 17:12, Общество Каррера предложил узнать причину ничьей с «Тосно» у игроков «Спартака» 16:57, Спорт В Анталье перевернулся туристический автобус 16:47, Общество МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве 16:12, Общество В МВД прокомментировали молитвенное стояние против «Матильды» в Омске 16:11, Общество
Латвия зафиксировала у своих границ три российских военных корабля
Политика, 21:46
0
Латвия зафиксировала у своих границ три российских военных корабля
В особой экономической зоне Латвии замечены три военных корабля из России, заявили в вооруженных силах республики. Ранее обеспокоенность в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2017» выражал министр внутренних дел страны
Фото: ТАСС

Латышские военные зафиксировали у границ республики три российских военных корабля. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.

«В особой экономической зоне Латвии идентифицированы три российских военных корабля», — рассказали в пресс-службе. Ими, по данным представителей вооруженных сил республики, являются корабли «Андромеда», «Килектор 1» и «Бира». Остальных подробностей произошедшего военные не уточнили.

Ранее, 15 сентября, стало известно о том, что в Риге приземлился оснащенный комплексом электронной разведки AWACS самолет НАТО. Лайнер, по данным местного Министерства обороны, прибыл в Латвию с авиабазы в Германии. На борту самолета находились заместитель командира главного управления союзных сил в Европе, генерал, сэр Джеймс Эверад и командующая силами радиообнаружения и наведения, генерал-майор Давна Данлоп.

Суета вокруг маневров: почему Запад боится учений «Запад-2017»
Политика

Чем именно был вызван этот визит, в латышском ведомстве не уточнили. Однако до этого, 12 сентября, обеспокоенность начавшимися в сентябре российско-белорусскими учениями «Запад-2017» выразил ​министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. «Нужно выдержать эту неделю», в течение которой Минск и Москва будут проводить учебные маневры, отмечал также он, выражая надежду, что «эскалации» ситуации эти действия России и Белоруссии за собой не повлекут.

Учения «Запад-2017» начались на территории Белоруссии 14 сентября. Они продлятся до 20 сентября. Участие в них, по данным Минобороны России, должны принять около 13 тыс. военнослужащих. Как сообщал 16 сентября представитель Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов, для участия в этих учениях пункты постоянного базирования покинули «почти 20 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота». В море все они, по словам Мартова, должны были «объединиться в несколько тактических группировок» и «находиться в готовности выполнить задачи по <...> противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также провести контрольные ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели».

Генштаб подвел итоги первого этапа учений «Запад-2017»
Политика

В составе группировок, как уточнял капитан, были корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, а также «различные суда вспомогательного флота».

Еще до своего начала военные маневры «Запад-2017» вызвали тревогу у стран Североатлантического альянса — соседи Союзного государства выразили опасения из-за возможности повторения «крымского сценария» в странах Прибалтики.​ Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала «Запад-2017» «демонстрацией силы» со стороны Москвы. В маневрах, по ее данным, должны были принять участие свыше 100 тыс. военнослужащих. В российском военном ведомстве эти цифры позже назвали «взятыми с потолка».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , Латвия , военные корабли
Главное
США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН» Политика
Материалы по теме
Генштаб подвел итоги первого этапа учений «Запад-2017» Политика
На учениях «Запад-2017» задействовали новейшую модификацию танка Т-72Б3 Политика
Кремль назвал дату приезда Путина на международные учения «Запад-2017» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку