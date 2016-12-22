Латвия зафиксировала у своих границ три российских военных корабля

Латышские военные зафиксировали у границ республики три российских военных корабля. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter Национальных вооруженных сил Латвии.
«В особой экономической зоне Латвии идентифицированы три российских военных корабля», — рассказали в пресс-службе. Ими, по данным представителей вооруженных сил республики, являются корабли «Андромеда», «Килектор 1» и «Бира». Остальных подробностей произошедшего военные не уточнили.
Ранее, 15 сентября, стало известно о том, что в Риге приземлился оснащенный комплексом электронной разведки AWACS самолет НАТО. Лайнер, по данным местного Министерства обороны, прибыл в Латвию с авиабазы в Германии. На борту самолета находились заместитель командира главного управления союзных сил в Европе, генерал, сэр Джеймс Эверад и командующая силами радиообнаружения и наведения, генерал-майор Давна Данлоп.
Чем именно был вызван этот визит, в латышском ведомстве не уточнили. Однако до этого, 12 сентября, обеспокоенность начавшимися в сентябре российско-белорусскими учениями «Запад-2017» выразил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. «Нужно выдержать эту неделю», в течение которой Минск и Москва будут проводить учебные маневры, отмечал также он, выражая надежду, что «эскалации» ситуации эти действия России и Белоруссии за собой не повлекут.
Учения «Запад-2017» начались на территории Белоруссии 14 сентября. Они продлятся до 20 сентября. Участие в них, по данным Минобороны России, должны принять около 13 тыс. военнослужащих. Как сообщал 16 сентября представитель Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов, для участия в этих учениях пункты постоянного базирования покинули «почти 20 кораблей и судов обеспечения Балтийского флота». В море все они, по словам Мартова, должны были «объединиться в несколько тактических группировок» и «находиться в готовности выполнить задачи по <...> противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также провести контрольные ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели».
В составе группировок, как уточнял капитан, были корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, а также «различные суда вспомогательного флота».
Еще до своего начала военные маневры «Запад-2017» вызвали тревогу у стран Североатлантического альянса — соседи Союзного государства выразили опасения из-за возможности повторения «крымского сценария» в странах Прибалтики. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала «Запад-2017» «демонстрацией силы» со стороны Москвы. В маневрах, по ее данным, должны были принять участие свыше 100 тыс. военнослужащих. В российском военном ведомстве эти цифры позже назвали «взятыми с потолка».