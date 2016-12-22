Расмуссен посулил «пряник» по санкциям после ввода миротворцев в Донбасс

Некоторые санкции против России могут быть ослаблены, если в Донбассе будет размещена миротворческая миссия ООН, заявил ​бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. При этом он выставил ряд жестких условий о мандате миссии ООН

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Yves Herman / Reuters)

​Бывший генеральный секретарь НАТО и внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен допустил, что в случае достижения договоренности о вводе в Донбасс миротворцев ООН, Россия получит некую награду, по его словам «пряник», в виде ослабления некоторых санкций. Об этом он сказал, выступая на проходящей в Киеве 14-той Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES). Отчет о его выступлении опубликован на сайте мероприятия.

При этом он назвал ряд условий, необходимых для принятия такого решения. Во-первых, миротворческая миссия должна быть дееспособной, то есть наделена соответствующим мандатом, который позволит ей контролировать российско-украинскую границу. Во вторых, она должна защищать не только наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, но также и местное население.

«Если, в конце концов, Россия согласится на то, о чем я сказал, а именно дееспособный мандат, включая контроль российско-украинской границы, и мандат для защиты всего населения, тогда несомненно, я думаю, что «пряником» для России может быть ослабление некоторых санкций», — заявил Расмуссен.

По его словам, Россия была вынуждена согласиться на размещение миротворцев под угрозой предоставления Киеву летального оружия из США. Однако Расмуссен пояснил, что процесс согласования и размещения миротворческой миссии ООН будет довольно долгим.

«Теперь вы будете иметь дело с очень длительным процессом в Совете безопасности ООН», — предупредил политик.

Мы не увидим реалистичных шагов до тех пор, пока не пройдут президентские выборы в России, но до того времени вы должны сохранять решительное давление на Россию, и все опции должны быть в повестке дня, включая летальное вооружение для Украины», — подчеркнул экс- генсек Альянса (цитата по УНИАН).