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Путин усомнился в раскрытии Штатами информации о крушении MH17
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Путин усомнился в раскрытии Штатами информации о крушении MH17
Политика, 16:46
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Путин усомнился в раскрытии Штатами информации о крушении MH17

Президент России Владимир Путин считает, что Соединенные Штаты никогда не обнародуют информацию о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом, если эта информация будет противоречить позиции Вашингтона. Такое заявление российский президент сделал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Слова Путина приводятся в книге-транскрипте, которая вышла в США уже после выхода в эфир фильма «Интервью с Путиным».

На вопрос Стоуна, считает ли он, что разведслужбы США могут обладать информацией о крушении Boeing, Путин оответил утвредилтельно. «Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», — сказал российский лидер (цитата по агентству ТАСС, которое ознакомилось с содержанием книги — транскрипта разговора).

При этом Путин отметил, что считает понятным это обстоятельство, так как «мы понимаем их позицию по Украине». «Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информацию противоречит этому, то тогда они (США) никогда ее не раскроют», — сказал Путин.

При этом президент выразил уверенность, что крушения малайзийского Boeing в небе над Донбасом не произошло бы, «если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия». Путин подчеркнул, что «именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе». 

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Малайзийский Boeing 777, следовавший рейсом MH17, потерпел крушение в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения  самолета назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук». Пуск ракеты был произведен из района площадью 320 кв. км (в указанной зоне находились как силы ополченцев, так и Украины). 

Киев утверждает, что лайнер был сбит с территории ополченцев. Итоги расследования, проведенного  октябре 2015 года специалистами военного концерна «Алмаз-Антей», свидетельствуют, что лайнер был сбит со стороны южнее населенного пункта Зарощинское, на тот момент спорной территории между украинской армией и повстанцами. «Украинская сторона не​случайно утаивает от следствия, родственников погибших и мирового сообщества информацию, которая позволила бы установить полную картину катастрофы», — говорил на брифинге осенью прошлого года представитель Минобороны Игорь Конашенков. 

Автор: Мария Бондаренко
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