Власти Москвы подвели итоги голосования по программе сноса пятиэтажек

Столичная мэрия объявила итоги голосования по программе сноса пятиэтажных домов через систему «Активный гражданин» и центры госуслуг. Согласно им, в программу реновации войдут 90% домов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Мэрия Москвы завершила верификацию пользователей и подсчет голосов по проекту программы реновации через системы «Активный гражданин» и центры госуслуг «Мои документы». Об этом сообщается на официальном сайте московского правительства.

По официальным данным, за снос высказались жители 4079 домов, то есть 90% из всех принявших участие в голосовании. При этом, как отмечают столичные власти, более половины таких домов набрали свыше 90% голосов за. Еще более четверти домов набрали за от 80% до 90%.

Против сноса проголосовали жители 276 домов. Еще в 184 домах мнения разделились. За участие в программе в них высказались жители от 40% до 60% квартир. «Эти дома также не могут быть включены в проект реновации», — подчеркивается в сообщении.

РБК накануне, 16 июня, сообщал, что по данным на последний день голосования против сноса выступили жители 466 домов.

Голосование пр программе реновации завершилось 15 июня.