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В «Яблоке» произошел раскол из-за выдвижения Ройзмана в губернаторы
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В «Яблоке» произошел раскол из-за выдвижения Ройзмана в губернаторы
Политика, 13:00
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В «Яблоке» произошел раскол из-за выдвижения Ройзмана в губернаторы
Глава свердловского отделения «Яблока» покинул свой пост и заявил о выходе из партии из-за выдвижения на пост губернатора региона мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. По данным ТАСС, из партии также вышли 10 делегатов
Евгений Ройзман (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Председатель Свердловского отделения «Яблока» Юрий Переверзев ушел со своего поста и заявил о выходе из партии из-за несогласия с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области. Заявление Переверзева опубликовано на сайте регионального отделения «Яблока».

По его словам, он предлагал провести голосование по выдвижению кандидата в губернаторы на «альтернативной основе», чтобы соблюсти «демократические принципы». Однако федеральное руководство партии проигнорировало его просьбу. Переверзев подчеркнул, что Ройзман не взаимодействовал со свердловским отделением «Яблока» и не озвучил свою предвыборную кампанию, «если она вообще есть». Сам Ройзман в комментарии РБК это опроверг.

Переверзев также рассказал, что за два дня до назначенной конференции, на которой должно было состояться выдвижение кандидата на пост губернатора Свердловской области, на региональное отделение «Яблока» началось оказываться давление. Он отметил, что Москва запросила список делегатов и начала их обзванивать​, «доведя ситуацию до абсурда, с переносом времени проведения конференции». Он отметил, что региональное отделение «Яблока» ничего об этом не знало.

«Мне с большим трудом на фоне непопулярного кандидата и безальтернативного выдвижения, удалось достичь предварительного кворума для проведения конференции», — подчеркнул Переверзев. Он добавил, что эта ситуация и действия федерального руководства партии и привели «Яблоко» к «расколу в Свердловском региональном отделении». Он отметил, что некоторые делегаты написали заявление о выходе из партии. Как отмечает ТАСС, из партии вышли 10 делегатов.

«Фактически региональное отделение прекратило свое существование», — заверил Переверзев.

В свою очередь, Ройзман в разговоре с РБК заявил, что «такого хода, что они распустят региональное отделение, не ожидал никто».

«Но Явлинский (Григорий Явлинский, лидер «Яблока» — прим. РБК) быстро принял решение выдвигать меня от федерального штаба. Ни мои, ни его намерения не изменились, но теперь мы потеряли время», — сказал он.

Сам Григорий Явлинский приехал в Екатеринбург и, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что на «Переверзева было оказано давление в той или иной форме — шантажа ли, подкупа, обязательств того или иного вида…».

Как написал в своем Facebook пресс-секретарь Свердловского отделения «Яблока» Игорь Яковлев, Явлинский заявил о проведении выдвижения Ройзмана в федеральном бюро партии из-за отсутствия кворума на конференции. Кроме того, будет рассмотрена кандидатура члена партии, «предпринимателя» Сергея Тюрикова, который изъявил желание принять участие в выборах главы региона. Ройзман будет выдвинут федеральным бюро «Яблока» в понедельник, 19 июня, отметил Яковлев.

О том, что выдвижение кандидата на пост свердловского губернатора может быть перенесено с 17 июня на другой день, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в самой партии. По словам собеседника издания, свердловское «Яблоко» не может собрать кворум. Минимум на конференции должны были прийти 14 человек.

В среду РБК сообщал, что в Свердловской области 13 и 14 июня прошли экстренные встречи местных депутатов с главами муниципалитетов, на которых депутатов попросили поставить подписи за одного из шести уже выдвинувших свои кандидатуры претендентов на пост губернатора региона. Как рассказал источник РБК, это было сделано, чтобы не дать Ройзману принять участие в губернаторских выборах.Для того, чтобы стать кандидатом на пост главы Свердловской области, ему нужно набрать от 126 до 132 голосов.

По данным собеседника РБК, на встречах депутатам, которые еще не отдали свои подписи, предлагалось «разбросать» их по шести кандидатурам, а именно за временно исполняющего обязанности главы области Евгения Куйвашева от «Единой России», за депутата екатеринбургской городской думы Константина Киселева из партии «Зеленые», за представителя ЛДПР Игоря Торощина, за банкира Алексея Парфенова из КПРФ и за председателя местного отделения Партии пенсионеров за справедливость Дмитрия Сергина. Ройзман заявил РБК, что он уверен в поддержке 80 муниципальных депутатов.

Выборы в губернаторы Свердловской области состоятся в рамках Единого дня голосования 10 сентября.

Авторы: Надежда Карнаухова, Анна Трунина, Евгения Кузнецова
Теги: «Яблоко» , Евгений Ройзман , Губернатор
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