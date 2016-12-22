Умер депутат Госдумы Олег Грищенко

Депутат Госдумы от «Единой России», бывший глава Саратова Олег Грищенко умер после продолжительной болезни. Ему было 50 лет. В нижней палате парламента он занимался вопросами местного самоуправления

Олег Грищенко (Фото: Кристина Хрусталева / «Коммерсантъ»)

Олег Грищенко, депутат Государственной думы седьмого созыва от партии «Единая Россия», скончался в субботу, 17 июня на 51 году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление по связям с общественностью нижней палаты парламента.

В пресс-службе отметили, что политик умер после продолжительной болезни, при этом не уточнив, чем именно был болен депутат. Местное издание FreeNews-Volga отмечает, что Грищенко долгое время боролся с раком.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного», — сообщают в управлении.

В «Единой России» назвали Грищенко «ярким, талантливым политиком и опытным руководителем». «Его кончина — невосполнимая утрата для всех, кто его знал и работал с ним», — говорится в сообщении пресс-службы партии, которое цитирует ТАСС.

Олег Грищенко до избрания в Госдуму, в 2004-2005 годах, был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва. С 2005 по 2016 годы на протяжении одиннадцати лет он возглавлял администрацию Саратова и руководил одновременно Саратовским подшипниковым заводом. В 2016 году в ходе выборов в Госдуму он прошел в парламент по Саратовскому одномандатному округу от партии «Единая Россия», региональным отделение которой он руководил в Саратове.