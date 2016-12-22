Путин отверг «лобовые столкновения» с Ходорковским и Березовским

От Бориса Березовского и Михаила Ходорковского требовалось просто соблюдать закон и «быть равноудаленными» от российского правительства, заявил Владимир Путин. Он отметил, что «лобовых столкновений» между ними не происходило

Владимир Путин и Михаил Ходорковский (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

Российские власти требовали от бизнесменов Бориса Березовского и Михаила Ходорковского «быть равноудаленными» от правительства и соблюдать закон. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в беседе американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Слова главы государства приводятся в книге-транскрипт, которая вышла в США. Стоун задал Путину вопрос, были ли у него столкновения «с Березовским или такими людьми, как Ходорковский».

«Не было лобовых столкновений. Я только сказал им быть равноудаленными от правительства. Это был тогда популярный термин», — ответил президент (цитаты по «РИА Новости»).

По словам Путина, он говорил бизнесменам, что, если они приобрели свои активы в рамках закона, им не надо бояться их потерять.

Президент также сообщил, что с Березовским у него не было дружеских отношений, но он встречался с ним еще до переезда в Москву. Путин рассказал, что во время работы в комитете по внешним связям мэрии Ленинграда ему поручили организовать встречу американского сенатора, которого сопровождал Березовский.​

Ранее в интервью Стоуну президент России рассказал о своем отношении к олигархам. По его словам, он сделал все, чтобы «прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами».

Путин в интервью сообщил, что он объяснил представителям большого бизнеса: никто не посягает на их собственность, но «закон есть закон». Президент считает, что большая часть бизнесменов на это согласилась, но эти условия не понравились тем, кто «зарабатывает миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью». При этом глава государства отметил, что таких бизнесменов было единицы.