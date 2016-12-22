Партия роста рассказала о кандидатах на президентских выборах

В руководстве Партии роста РБК рассказали, что выбирают из четырех кандидатур для выборов главы государства в 2018 году. Партийцы не исключили, что могут вообще не выдвигать своего кандидата и поддержать переизбрание Владимира Путина

Борис Титов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

От Партии роста в выборах президента в 2018 году могут принять участие председатель партии Борис Титов, его заместитель, депутат петербургского Законодательного собрания Оксана Дмитриева, бизнесмен Дмитрий Потапенко либо интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Не исключают представители партии, и что поддержат на выборах действующего президента Владимира Путина, если он решит баллотироваться. Об этом РБК рассказала заместитель председателя партии Татьяна Марченко.

Окончательного решения о выдвижении кандидата на выборы в партии пока нет, подчеркнула Марченко. По ее словам, оно не будет принято и на ближайшем съезде партии, который назначен на 17 июня. «Это мы планируем обсудить непосредственно на съезде и тем дать импульс внутрипартийной дискуссии о тактике партии в президентскую кампанию. Окончательное решение будет принято осенью», — сообщила заместитель Титова.

С управлением внутренней политики администрации президента участие Партии роста в выборах главы государства пока не обсуждалось, рассказал РБК источник, близкий к руководству Партии роста. В самой же партии ведется дискуссия насчет нескольких основных сценариев участия в выборах. В случае выдвижения своего кандидата в партии на победу и высокий результат не рассчитывают, но такой ход важен для продвижения своей повестки, отметил источник РБК. Проблема заключается в том, что у партии нет достаточных ресурсов для сбора подписей и проведения масштабной избирательной кампании, добавил он.

С тем, что шансы на успех партии на выборах невысоки, согласен и политолог Аббас Галлямов. По его мнению, сама по себе Партия роста никакой электоральной ценности из себя не представляет, потому что массовому избирателю этот бренд неизвестен, а базового электората у нее нет. «Поэтому все будет зависеть от персоналии — ее бэкграунда, харизмы, коммуникативных навыков, работоспособности и готовности вести борьбу», — подчеркнул эксперт.

Некоторые члены партии выступают за то, чтобы не выдвигать своего кандидата и поддержать Путина, подтвердила РБК одна из возможных участников от партии в выборах — Оксана Дмитриева, экс-депутата Госдумы от «Справедливой России», а ныне депутата петербургского заксобрания. Ранее ее коллега по фракции в петербургском парламенте Максим Резник подтвердил РБК, что местное отделение может поддержать Дмитриеву.

Сама она, хотя и не отрицает президентских амбиций, но готова поддержать и Титова в случае его выдвижения. Выдвижение Дмитриевой было бы неплохим вариантом для партии, подтвердил Галлямов, хотя за пределами Петербурга она не слишком известна, поэтому для организации ее федеральной раскрутки потребуется немало денег.

«В обществе есть ощущение тупика и закрытия социальных лифтов — это корни стихийных протестов молодежи в ощущении отсутствия перспективы. Она не возникнет без экономического роста. Мы сосредоточимся на экономической и социальной программе», — объяснила Дмитриева общую платформу будущего кандидата на выборах главы государства от Партии роста.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов возглавил партию «Правое дело» в феврале 2016 года. До этого он заявлял, что для участия в парламентских выборах готов возглавить список партии, которая защищает интересы малого и среднего бизнеса. Приход Титова в партию политологи объяснили договоренностью с администрацией президента. Сам омбудсмен не отрицал этого и в интервью с РБК назвал занимавшего тогда пост первого замруководителя АП Вячеслава Володина своим куратором.

В марте проект сменил название на Партию роста. Тогда, комментируя ребрендинг партии, Титов назвал ее конкурентами КПРФ, «Яблоко», ПАРНАС​ и «Гражданскую платформу».