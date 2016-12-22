Гельмут Коль о России, Борисе Ельцине и характере Ангелы Меркель

О Германии и Европе

«Германия — наше отечество, объединенная Европа — наше будущее».

О Михаиле Горбачеве

«От Горбачева останется то, что он ликвидировал коммунизм, частично против воли, но де-факто он его ликвидировал. Без насилия. Без кровопролития. Кроме этого, из того, что действительно осталось, больше ничего не приходит мне в голову»

О России и Западе

«Запад так же, как и Россия, и Украина должны заботиться о том, как им не потерять все, что мы уже наработали».

Книга «Беспокоясь о Европе», 2014 год

О России

«Россия является самым важным соседом Германии на Востоке, и она останется таковым»

Об Ангеле Меркель​

«Госпожа Меркель никогда не могла правильно держать вилку и нож. На официальных государственных приемах она вела себя настолько безобразно, что мне приходилось неоднократно призывать ее к порядку».

«Дама без характера, глядя на которую хочется только перекреститься»

О миграционной политике Меркель

«Единоличные решения, какими бы обоснованными они ни казались тому, кто их принимает, и действия в одностороннем порядке на национальном уровне должны уйти в прошлое».

Про объединение Германии

«Шансы, что всё закончится мирно, были пятьдесят на пятьдесят».

«Если бы Горбачев сказал: дайте нам сотню миллиардов, и получите ГДР, — мы так бы и сделали. Что такое сто миллиардов за Восточные земли при их годовом бюджете в пятьсот миллиардов? Да ГДР нам досталась по цене бутерброда!»

О Борисе Ельцине

«Он был первым, кто увидел смерть и невозможность реформации коммунизма, и это в то время, когда Горбачев с Раисой — особенно Раиса — верили в возможность модернизации».

О войне и мире

«Мир — это нечто большее, чем просто отсутствие войны»