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WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде
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Вчера, 23:40
Наталья Кондрашова
WSJ узнала о возможной связи ВЭБа со строительством отеля Трампа в Канаде
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
ВЭБ мог финансировать строительство отеля Trump Organisation в Торонто, пишет WSJ. По данным газеты, сейчас следствие в США включило эти сведения в дело о возможных связях Трампа с Россией

Внешэкономбанк (ВЭБ) мог финансировать строительство отеля в Торонто, который принадлежит Trump Organisation — компании американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Thе Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.

По данным издания, строительством 65-этажного отеля International Hotel and Tower занимался выходец из России Александр Шнайдер. Его компания Midland Resources Holding Ltd. могла вложить деньги в проект после продажи им своей доли в «Запорожстали» в 2010 году. Тогда имя покупателя не называлось. Сумма сделки, по информации S&P Global Market Intelligence, составила $850 млн.

Собеседники газеты сообщают, что покупателем актива могло стать юридическое лицо, связанное с российским правительством. Они утверждают, что инициатором сделки стал именно ВЭБ. Сейчас американские следственные органы проверяют эту информацию, которая включена в дело о возможной связи Трампа с Россией.

Адвокат Шнайдера Саймон Цукер рассказывал в интервью, что бизнесмен вложил в строительство International Hotel and Tower около $15 млн, вырученных от продажи «Запорожстали». Через день после этого, как указывает газета, он прислал письмо, в котором утверждает, что «не может подтвердить, что какие либо средства от сделки вошли в проект в Торонто». ​

Цукер сказал, что Midland Resources «никогда не имела связи с ВЭБом». Он отказался назвать юридическое лицо, которое стало покупателем «Запорожстали», сославшись на положения о политике конфиденциальности.

​Пресс-секретарь Trump Organization заявил, что компания не играла роли в этом проекте, поскольку она лишь управляет отелями и другими зданиями. РБК отправил запрос в ВЭБ с просьбой прокомментировать эти сведения.

В конце марта CNN сообщил, что помощники Трампа общались с российскими представителями. ФБР изучает наличие деловых связей между ними. В середине мая Трамп опроверг эту информацию. Он еще раз подчеркнул, что не инвестировал средства в Россию и заявил, что у него нет собственности в Москве.

Однако в опубликованных налоговых декларациях Дональда Трампа за последние десять есть сведения, что американский президент получал доходы от россиян. Речь идет о сделки 2008 года, в рамках которой миллиардер из России Дмитрий Рыболовлев купил особняк Трампа за $95 млн. В 2013 году владелец Crocus Group Арас Агаларов выплатил фирме Трампа $14 млн. за проведение в Москве конкурса «Мисс Вселенная». 

Теги
Канада, ВЭБ, Дональд Трамп, Trump Organization
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