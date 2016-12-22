В Кремле отказались назначать Железняка куратором парламента

Сергей Железняк Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк не будет назначен замначальника управления внутренней политики Кремля. Он не прошел проверку кадровиков, его кандидатуру забраковали, рассказали источники РБК

Замсекретаря генсовета «Единой России» депутат Госдумы Сергей Железняк не перейдет на работу в администрацию президента. О том, что его кандидатура отпала, сообщили четыре близких к администрации президента источника РБК.

Железняк рассматривался на должность замначальника управления внутренней политики (УВП) Кремля, ранее рассказывал РБК источник в администрации президента. Предполагалось, что в новой должности он будет курировать Думу и Совет Федерации. Кремлевское управление госслужбы и кадров, которое занимается проверкой всех, кто приходит на работу в администрацию президента, проверяло кандидатуру Железняка с конца прошлого года, рассказывали источники РБК. Предполагалос​ь, что единоросс выйдет на работу в феврале, однако этого так и не произошло.

По словам двух собеседников РБК, у проверяющих возникли вопросы к декларации единоросса, в итоге его кандидатуру забраковали. В настоящее время руководство внутриполитического блока Кремля ищет нового человека на должность замначальника УВП, добавляет еще один собеседник, близкий к администрации президента.

В свою очередь источник в «Единой России» уверяет, что у Железняка не было проблем с проверкой. По его словам, в случае ухода единоросса в Кремль «в проблеме окажется Москва», поскольку придется проводить довыборы по одномандатному округу Железняка. «Никто так рисковать ни в администрации президента, ни в столице в канун осенних (муниципальных) и больших (президентских) выборов не готов», — заявил собеседник РБК.

Сам Железняк не отвечал на звонки и сообщения РБК.

В конце апреля «Ведомости» сообщили, что назначение Железняка кремлевским куратором парламента затягивается. Собеседник, близкий к думскому руководству, объяснял это двумя причинами: необх​одимостью проводить довыборы в Госдуму по одномандатному округу, который освободился бы после ухода Железняка, что невыгодно московским властям, а также тем, что дочери политика живут и работают за границей.

В настоящее время за границей живут три дочери депутата. Старшая вышла замуж за шотландца и учится в Великобритании, там же учится и его третья дочь. Вторая дочь учится в Швейцарии, рассказывал сам Железняк телеканалу «Дождь».

Должность замначальника УВП, отвечающего за взаимодействие с Думой и Совфедом, освободилась 12 декабря прошлого года, когда этот пост оставил пришедший в Кремль из Общественной палаты Сергей Смирнов.

Идея назначения Железняка на пост замначальника УВП принадлежала первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко, который курирует внутриполитический блок, ранее говорил РБК кремлевский чиновник. Другой источник в Кремле объяснял, что Кириенко при отборе кандидатов на должность замначальника руководствовался тем, что это должны быть люди, которые знают депутатов, Государственную думу, понимают, как она работает. «Задача не в том, чтобы конфликтовать, а в том, чтобы выстраивать конструктивную работу», — подчеркивал собеседник