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Анна Трунина
Трамп пожаловался на плохое обращение с собой

Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним. Он подчеркнул, что особенно несправедливы по отношению к нему журналисты

Американский президент Дональд Трамп на выступлении перед выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут заявил, что с ним как с политиком обращаются хуже всех в истории. Прямую трансляцию встречи главы государства вело местное издание CTPost.

«Посмотрите на то, как меня недавно поставили под угрозу. Особенно массмедиа. Ни с одним политиком в истории, и это я еще очень мягко выражаюсь, не обращались хуже и несправедливее. Вы не можете позволить им опустить вас», — сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что его избрали на пост главы государства не для того, чтобы служить вашингтонским изданиям и телеканалам.

«Меня избрали служить американскому народу. Посмотрите, как в последнее время со мной обращаются, особенно СМИ», — добавил он.

Президент США ранее неоднократно выступал с критикой работы американских журналистов, которые пишут о нем и его деятельности. В середине февраля Трамп заявил, что The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN являются «врагами народа», поскольку пишут «фейковые новости». Он отмечал, что публикация недостоверных, по его мнению, фактов выступают препятствием для ведения внешней политики, в том числе для налаживания отношений с Россией.

«Я просто хочу сказать вам, что фальшивые репортажи в СМИ, сделанные вами, ребята, — сказал Трамп, обращаясь к журналистам на пресс-конференции, — лживые, ужасные, недостоверные новости очень затрудняют переговоры с Россией».

В понедельник, 15 мая, издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп по время переговоров в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком поделился с ними «информацией высшей степени секретности» о деятельности запрещенной в России организации «Исламское государство». Собеседники издания не уточнили, что именно мог рассказать российским коллегам американский президент, однако добавили, что эту информацию не доверили даже высокопоставленным чиновникам США.

По данным телеканала ABC, эти данные были получены Вашингтоном от израильского разведчика в рядах «Исламского государства», который рассказал о том, что ИГ планирует пронести замаскированную под ноутбук бомбу на борт самолета, который полетит в США.

После публикации этих сообщений Трампа начали критиковать в американском правительстве среди демократов. В своем Twitter глава государства написал, что в качестве президента США имел полное право поделиться с представителями России данными о «фактах, касающихся терроризма и безопасности полетов».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что обвинения в адрес Трампа в том, что он выдал секретную информацию, являются «политической шизофренией». 

Теги
США, Дональд Трамп
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